Arapgir ESKKK’da Genel Kurul

Arapgir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı geniş bir katılımla yapıldı.

Arapgir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Arapgir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Necip Urla, oda başkanları ve üyeler katıldı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra gündem bulunan maddeler okundu. Gündem maddeleri, yapılan çalışmalar, başkanlık seçimi, gelir ve gider bilançoları, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. Oylamaya sunulan gündem maddeleri kabul edilerek tek aday olan Necip Urla’nın yeniden başkan olmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu; “Belediye Başkanı olmadan önce kendisinin bir esnaf olduğunu hatırlattı. Belediye olarak her zaman esnafın yanında yer alacağını belirtti. Esnaf ve Oda Başkanları bizim birer temsilcimiz sayılırsınız. Çünkü odanıza kayıtlı esnafların neler istediğini, istek ve önerini dinliyorsunuz. Bu istekleri bizlere iletiyorsunuz. Bizlerde elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Esnaflarımızın faydasına olacak her iş de sizin yanınızda olmaya da devam edeceğiz” dedi.

2017 yılını değerlendiren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Necip Urla “Kooperatiflerin amacı açık ve net ortada. Bizler yıl içerisinde çalışan personelimiz, yönetim kurulumuz, denetim kurulumuz olmak üzere sizlere hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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