Arapgir ESOB’a Yeni Başkan

Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın başkanlığına Bedir Baykara getirildi.

Belediye Toplantı Salonu’nda yapılan ve ESOB Başkan Vekili Orhan Özbek’in divan başkanlığını yaptığı Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda mevcut başkan Güner Bulut ile Bedir Baykara aday oldu.

Seçim sonucunda 188 oy kullanılırken 3 oy geçersiz sayıldı. Bedir Baykara 97 oy alarak Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni başkanı seçilirken eski başkan Güner Bulut ise 88 oy aldı.

Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Bedir Baykara başkanlığındaki yönetim kuruluna Kamuran Çataltaş, Süleyman Yedekçi, Ramazan Erdem, Oktay Akpınar, İbrahim Aktaş ve Erdal Çevrim getirildi.

Denetim Kuruluna ise Uğur Keçeci, Soner Özkan ve Doğan Demir seçildi.

YEŞİLYURT’TA İSE..

Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına yeniden Taner Kılınç getirildi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Taner Kılınç yeniden başkan seçilirken yönetim kuruluna ise Abdullah Arslan, Ahmet Tuncer, Mehmet Tuncer, Muharrem Yılmaz, Mehmet Çalışır ve İsmail Tunç getirildi.

Denetim Kuruluna ise Aziz Şahin, Vahap Hanbay ve Ahmet Bülend Demirci seçildi.