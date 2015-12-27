Arapgir’de Yangın

Malatya’nın Arapgir ilçesinde meydana gelen yangında iki ev tamamen yandı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken maddi zarar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Tarhan köyünde meydana geldi. Hasan Başıbüyük’e ait iki evde çıkan yangın sonrasında, evler kullanılmaz hale geldi.

Bacadan çıktığı tahmin edilen yangına, Arapgir ve Malatya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken maddi zarar oluştu.

Jandarma, yangınla ilgili olarak “19.01.2010 günü saat 15.30 sıralarında Arapgir Tarhan köyünde S.B.nin ikamet etmiş olduğu ev, evde kimsenin bulunmadığı esnada soba bacasından çıkan alevlerin çatıda bulunan yaprak ve samanları tutuşturması sonucunda yanmıştır. Çıkan yangının evin bitişiğinde bulunan A.Pye ait boş evede sıçraması sonucunda şahsa ait evde tamamen yanmıştır. Her iki evde yaklaşık 50.000 TL maddi zarar meydana gelmiştir. Yangın tamamen söndürülmüş olup, C.Savcısının talimatıyla ifadesi alınan S.B. serbest bırakılarak tahkikat tamamlanmıştır.” bilgisini verdi.