‘Arguvan Türkü Günleri’
İnönü Üniversitesi, “Arguvan Türkü Günleri”nin ikincisini düzenledi.
5 Mart Cuma akşamı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Arguvan Türkü Günleri II”nin, saat 19.00’da başlayacağı bildirildi.
Konser şeklinde gerçekleştirilecek organizasyona, konuşmacı ve sanatçı olarak; Cemal Erbek, Abdullah Bakır, TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Köker ile Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Araştırmacı Erhan Yılmaz’ın katılacakları açıklandı.
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