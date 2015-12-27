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Malatya Haber -

‘Arguvan Türkü Günleri’

‘Arguvan Türkü Günleri’
  • 27.12.2015
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İnönü Üniversitesi, “Arguvan Türkü Günleri”nin ikincisini düzenledi.

5 Mart Cuma akşamı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “Arguvan Türkü Günleri II”nin, saat 19.00’da başlayacağı bildirildi.

Konser şeklinde gerçekleştirilecek organizasyona, konuşmacı ve sanatçı olarak; Cemal Erbek, Abdullah Bakır, TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Köker ile Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Araştırmacı Erhan Yılmaz’ın katılacakları açıklandı.

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