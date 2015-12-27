Arguvan Vakfı’nı Ziyaret Ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İstanbul Miletvekili Kadir Öğüt, Arguvan Belediye Başkanı Hüseyin Taştan, İstanbul Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fahrettin Kayhan ve İstanbul Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kızıldaş, Arguvan ve Köyleri Eğitim ve Kültür Vakfı’nı ziyaret etti.



Ziyaret sırasında konuşma yapan vakıf başkanı Mehmet Kızıldaş, Milletvekili Ağbaba’nın çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, konuklarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



CHP İstanbul Milletvekili Kadir Öğüt ise konuşmasında, bundan sonra sık sık ziyarette bulunacaklarını dile getirdi. Ağbaba da konuşmasında, seçim döneminde gösterdikleri destekten dolayı Arguvanlılara teşekkür ederek, Arguvanlıların gerçekleştirdikleri Türkü Festivali ile çok önemli bir iş yaptıklarını ve bu festivalin, yörenin tanıtılmasında önemli fırsat yarattığını belirtti.



Arguvan Belediye Başkanı Hüseyin Taştan ise konuşmasında Arguvan Vakfı’nın kendi evi gibi olduğunu belirterek, yörenin sorunlarını dile getirenlere teşekkür etti.



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