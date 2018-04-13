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Arguvan’da Kinoa Ekimi

Arguvan’da Kinoa Ekimi
  • 13.04.2018
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Arguvan ilçesine son yıllarda astronot gıdası olarak bilinen kinoa bitkisi ekildi.

AA muhabirine açıklama yapan çiftçi Hikmet Özer, yüksek besin değeri dolayısıyla “Astronot yiyeceği” olarak anılan kinoayı Arguvan ilçesinde 500 dekarlık alana ektiklerini söyledi.

Türkiye genelinde Çanakkale, Manisa, Konya, Denizli, Kahramanmaraş, Gaziantep Adıyaman, Şanlıurfa ve olmak üzere 5 bin dönüm araziye kinoa ekildiğini anımsatan Özer, Arguvan’da üç buçuk ay içinde ürünün hasat edilebileceğini ifade etti.

Özer, kinoa bitkisi için, “İçerdiği yüksek protein sekiz farklı aminoasit ve minareler sayesinde önemli bir besin kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Kinoa en zor tarla ve iklim koşullarında dahi başarı ile yetiştirilebilmektedir. Birleşmiş Milletler 2013’te kinoayı dünyayı gıda sorundan kurtaracak bitki olarak lanse etmiş üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar başlatmıştır.” diye konuştu.

AA

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