Arguvanlı Ozanlar Anıldı
Arguvan Belediyesi ile Ankara Arguvanlılar Derneği tarafından, “9. Arguvanlı Ozanları Anma Etkinliği” gerçekleştirildi.
Arguvan Abdal Musa Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte hayatını kaybeden Arguvanlı Ozan Ali Abbas Ekici’nin kardeşi Abdullah Ekici, ağabeyinin hayatını anlattı.
Belediye Başkan Mehmet Kızıldaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçeye ait kültürü ve türküleri dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Hayatını kaybeden ozanların hayatını anlatan kısa film gösteriminin ardından, türküler seslendirildi.
Programa, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın, Ankara Arguvanlılar Derneği Başkanı Asım Aydoğdu, CHP Arguvan İlçe Başkanı Ulaş Çopur, CHP Arapgir İlçe Başkanı Hüseyin Akşahin, CHP Kadın Kolları Malatya İl Başkanı Güllü Tuncer, Arguvan Belediye Başkan Yardımcısı Kanber Yıldırım, Hekimhan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Şahin ve Hekimhan Belediye Meclis Üyesi Emin Kılıçaslan, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
AA
malatya her zaman halk ozanları için ayrı bir yeri olmuştur.