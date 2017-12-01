Arıza Kazısında Göçük.. 1 İşçi Öldü

Malatya’da trambüsün yeraltı hat arızasını giderme çalışması sırasında, kazılan kanalda meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, gece yarısından sonra 01.00 sıralarında Malatya-Elazığ Karayolu üzeri Yeni Stadyumun yanındaki stat üst geçidinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketinin Katner Bakım Ekibi, trambüs hattındaki arızadan olayı üst geçidin altında geçmekte olan kabloyu değiştirme çalışması için bölgede kazı yaptı. Yaklaşık 4 metre derinliğinde yapılan kazı sırasında, göçük oluştu ve 31 yaşındaki Atilla Katırcı toprak altında kaldı.

Olay üzerine bölgeye İtfaiye, ambulans, AFAD ve polis ekipleri sevkedildi. Malatya-Elazığ Karayolu’nda trafik kontrollü olarak verilirken, ekipler göçüğün oluştuğu yerde iş makinesinin de yardımı ile Atilla Katırcı’ya ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda 04.00 sıralarında Atilla Katırcı’ya ulaşıldı. Ancak olay yerindeki 112 acil servis ekibinin yaptığı kontrolde Atilla Katırcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Atilla Katırcı’nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com