You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Arnavutluk’ta ‘Adaysız’ Seçim!

Arnavutluk’ta ‘Adaysız’ Seçim!
  • 20.04.2017
  • 0

Arnavutluk’un yeni cumhurbaşkanının belli olacağı seçimin ilk turu “adaysız” gerçekleşti.

Henüz hiçkimsenin adaylığını açıklamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu, Arnavutluk Meclisi’nde yapıldı. Seçim oturumuna, uzun süredir meclis çalışmalarını boykot eden muhalefet milletvekilleri katılmadı.

Meclisteki hiçbir partinin aday göstermediği cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu “adaysız” tamamlanırken, anayasaya göre meclisin belirlediği beş turluk seçim takvimi işlemeye devam edecek.

Beşinci turun sonunda da hiçbir aday çıkmaması durumunda, yeni seçim eylül ayında yapılacak.

Seçim oturumunun başında konuşan Meclis Başkanı İlir Meta, ilk üç turda seçim gerçekleşmediği takdirde, dördüncü ve gerekirse beşinci turlarda 140 milletvekilin yarısından bir fazlasının oylarını alan adayın seçimi kazanacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Meta, hiç kimsenin adaylık başvurusunda bulunmadığı ilk turun, boşa gitmesine rağmen tamamlandığını sözlerine ekledi.

Adaylık başvurusunda bulunacak kişinin en az 20 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Anayasaya göre, cumhurbaşkanı meclisteki 140 milletvekilinin gizli oylarıyla seçiliyor.

Arnavutluk’ta 18 Haziran’da yapılacak genel seçim öncesinde, mayıs ayında meclisin prosedür gereği feshedilecek olması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi erkene alınmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Bujar Nishani’nin beş yıllık görev süresi 24 Temmuz’da sona erecek.

AA

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."