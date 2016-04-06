Asfalt Sezonu Törenle Açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2016 asfalt sezonunu düzenlenen törenle açtı.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yanında düzenlenen sezon açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arif Emecen, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, meclis üyeleri, bazı daire başkanları, şirket genel müdürleri, şube müdürleri, muhtarlar, vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

Sezon açılışında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 12.300 kilometrelik alana en iyi hizmeti vermek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Geçtiğimiz dönem yapılan çalışmalardan kısa bilgiler veren Başkan Çakır, “Büyük bir ekip ve iş makinesi gücüyle yeni sezonu açıyoruz. Bu kadar uzun yol ağında çalışmak zahmetli ve bir o kadar zor. Geçtiğimiz dönem bu zorlu süreçte 3 şehidimiz oldu. Buradan onlara rahmet diliyorum. Bazı bölgelerimiz coğrafi anlamda çok zor şartlara sahip. Bu koşullara rağmen geçtiğimiz dönem çok iyi işler ortaya çıkardık.

Geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde bir harcama yaparak, 1200 kilometre yol yaptık. 380 kilometre stabilize, 475 kilometre yol genişletmesi yaptık. Malatya’ya 12 yeni köprü kazandırdık. Yolların daha güvenli hale gelebilmesi için 17 adet menfez, 47 bin m3’de taş duvar örme işi yaptık. Sahada çalışan arkadaşlarımız özverili, gayretli çalıştılar. Hiçbir işi dışarıya ihale etmeden kendi ekiplerimizle yaptık. Takım ruhu içinde çalıştık. Ben bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz hizmetimizi ibadet aşkıyla yapıyoruz. Sorumluluğumuzu, görevimizin önemini biliyoruz. İhaleyle yapsaydık maliyet olarak bize daha fazla yük getirecekti, kalite düşük olacaktı. Bunu yapmadık, ilk olarak araç parkımızı güçlendirdik. Esenlik bünyemizde yeni asfalt tesisi kurduk. Malatya’nın her yerinde asfalt üretecek seyyar asfalt plentleri aldık. Seyyar konkasörler alarak yerinde üretim yaptık. Emülsiyon tesisimizi yenileyerek kapasitesini artırdık.

17 taş ocağı kurarak Malatya’nın her karesine hizmeti götürdük, götürmeye de devam ediyoruz. Kurduğumuz tesisler, aldığımız makineler Büyükşehir belediyemizin kasasında 17 milyon tl tasarruf sağladı” dedi.

Önemli çalışmalar yaptık

Büyükşehir Belediyesinin kış sezonunda da durmadan çalıştığını ifade eden Başkan Çakır, “Kent merkezinde de önemli çalışmalar yaptık. Dilek yolunun büyük bölümünü duble yol haline getirdik. Yaka Mahalle yolumuzu genişlettik. Çarmuzu yolumuzun büyük bölümü tamamlandı. 13 kilometrelik Kuzey Kuşak yolumuzun 10 kilometrelik bölümünü tamamladık. Güney Kuşak yolumuzun 5.5 kilometrelik bölümü bitti. Diğer bölümlerde çalışmalar devam ediyor. Tecde’den – Maşti’ye inen 3 kilometrelik yolumuzun yarısı tamamlandı. Tecde – Yeşilyurt yolu Malatya’ya yakışır hale getiriliyor. Çamurlu Mahallesini Üniversiteye bağlayan yeni bir ana yol açtık. Bostanbaşını Yakınca’ya bağalayan 30 metre genişliğinde yeni bir cadde açtık. Bu yolumuzu Fahri Kayahan bulvarına bağlayacağız. Başta ana arterler olmak üzere Malatya’nın her noktasında çalışıyoruz. Bunları sıradan yol çalışmaları değil Standartlara uygun hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Cadde ve sokak düzenlemeleri

Cadde ve sokak düzenleme çalışmalarına da değinen Başkan Çakır, “Fahri Kayahan Bulvarını Malatya’nın en nezih yerlerinden biri haline getiriyoruz. Mimar Sinan Caddesinde çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Kanalboyunda çalışmalar devam ediyor. Yusuf Özal Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, Mazi Caddesi, Mıhlıdut Caddesi, Yükselen Caddesi ve Barguzu Caddelerinide Malatya’ya yakışır hale getireceğiz” dedi.

Yeni sezonda da 1000 kilometre yol yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çakır, “2000 kilometre civarında asfalt talebi var. Biz bu yıl bunun yarısını yapmayı arzuluyoruz, gelecek yılda geri kalan bölümünü yaparak Malatya’nın ilçeler de dahil olmak üzere asfalt sorununu çözmüş olacağız. Yeni köprüler de yapacağız. Büyükşehir olduktan sonra başka alanlarda olduğu gibi bu alanda da hizmetler katlanarak arttı. Malatyalılardan aldığımız manevi güçle, arkadaşlarımızın oluşturduğu sinerjiyle bu sene de güzel hizmetler üreteceğiz. Ben çalışan bütün ekip arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Sezon açılış töreni geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaların tanıtımının yapılması ve kurban kesiminin ardından sona erdi.

Kaynak : Bülten