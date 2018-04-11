“Asıl Darbe Kışlaya Yapılmıştır”!.

5 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Malatya’da yaşananlara ilişkin görülen davada dönemin 2. Ordu Komutanlığında Harekat Plan Subayı eski Piyade Kurmay Yüzbaşı Kemal Keskin savunma yaptı. Keskin, “Ordu komutanı Adem Huduti’yi aradım WhatsApp’tan açıklamaya yapmasını, ‘bunun bir darbe girişimi olduğunu’ söylemesini istedim ancak Huduti ne kadar bizi anladı bilmiyorum. Açıklamayı 03.00’te yaptı, geç anladı. Bir yüzbaşı, orgeneral ve tümgenerali arıyor, böyle bir durum hayatın olağan akışına uygun değil” dedi.

Malatya’daki Kalkışma Davası’nın 10. duruşmasının üçüncü gün oturumunda tutuklu bulunduğu Trabzon Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla esas hakkında savunma yapan Keskin, 15 Temmuz’da mesaisi sonrası eve gittiğini daha sonra birinci sicil amiri sanık albay Bahadır Erdemli tarafından arandığını ve karargaha çağırıldığını söyledi.

Karargahta bölücü terör örgütü tarafından yapılacak eylem kapsamında tatbikat emrinin tarafına bildirildiğini daha sonra ikinci amiri sanık tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili’nin emriyle 2 nolu nizamiyede görevlendirildiğini anlatan Keskin, kendisine darbe girişimine ilişkin herhangi bir emrin tebliğ edilmediğini, sıkıyönetim emrinin gösterilmediğini savundu.

Keskin, kendisine binbaşı Fatih Kılıç tarafından ‘kesinlikle nizamiyeden kimseyi içeri sokmaması ve dışarı bırakmamasının’ emredildiğini ifade ederek, “Aynı şekilde bombalı bir terör eylemimin olduğu binbaşı Fatih Kılıç tarafından söylenmiştir. Bana, ‘kimse dışarıya çıkmayacak ve içeriye alınmayacak’ şeklinde emir verildi. Bu hayatın olağan akışına uygundur” dedi.

Görevi dışında tanım dışı görevler yaptığını da anlatan Keskin, “Her ne kadar harekat plan subayı olarak görevimle uyumlu olmasa da görevim tanımı dışında boya, badana, fotokopi, çay getirme gibi tanım dışı görevler verildi. Atandığımdan buyana resmi evraklara bakın abidik gubidik yaptığım işler ortaya çıkacaktır. Bu sıralı amirler tarafından verilmiş mutlak itaatin sonucudur” diye konuştu.

Keskin, daha önce bir darbe girişimi yaşamadığını, anlık karar alma sürecinin o günün koşullarında çok zor olduğunu belirterek, “Kışlayı korumam hayatın olağan akışına uygundur. Nizamiyedeki eylemlerim tamamen hukukidir. Ben olağanüstü koşullarda cansiperane görev yaptım. Darbeye yönelik hiçbir eylemim yoktur. Nizamiyede bulunduğum süreçte nizamiye kapısı dışına çıkmadım. Sivil ve kolluk kuvvetlerine silah doğrultmadım ve emir vermedim” beyanında bulundu.

Keskin, dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak ile nizamiyede yaşadıklarını ilişkin ise şunları söyledi:

“Vali beye içeride olumsuz bir durum olmadığı iletilmiştir. Darbenin hedefinde olan bir valiye bir metre yakınımda derdest etme imkanım olsa da bu yönde girişimimim olmaması darbeyi desteklemediğimi gösteriyor. Valinin yanındaki polislerce şahsıma nişan alınmıştır. İlk aşamada neden kışlaya zorla girilmeye çalışıldığına anlam veremedim. Vali bölgeyi terk etmek üzereyken silahlar ateş edilmek üzere bize doğrultulmuştu. Silahımız kesinlikle hiç kimseye doğrultulmamıştır. Malatya Valisi nizamiyeye geliyor, ‘efendim içeride olumsuz bir durum yok’ diyorum. ‘İçeri girmek istiyorum’ diyor. ‘İzniniz yok’ dedim. Malatya eski valisi özel bir celsede aldığı ifadede iki kişiyi gözaltına almaya geldiğini söylemiş. Eski ordu komutanı Huduti ve eski kurmay başkanı Angun’u gözaltına almaya gelmiş öyle ki benimle temasa geçmiyor. ‘Ordu Komutanı ve Kurmay Başkanını tutuklamaya geldiğini’ yazılı bir emirle gösterse tutumum farklı olurdu, kapıyı açma ihtimalimiz yüksekti. Malatya eski valisiyle ilgili FETÖ’cü iddiası mevcut.”

Malatya eski valisi Mustafa Toprak gelmeden önce dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti’yle telefon görüşmesi yaptığını anlatarak, “Ordu komutanı Adem Huduti’yi aradım WhatsApp’tan açıklamaya yapmasını, ‘bunun bir darbe girişimi olduğunu’ söylemesini istedim ancak Huduti ne kadar bizi anladı bilmiyorum. Açıklamayı 03.00’te yaptı, geç anladı. Bir yüzbaşı, orgeneral ve tümgenerali arıyor, böyle bir durum hayatın olağan akışına uygun değil” diye konuştu.

Keskin, nizamiyeden içeriye zorla girilmeye çalışıldığını iddia ederek, “İçeriye zorla girmeye çalışan zırhlı araçtan ateşi edilmesi ve ateşin artması üzerine zırhlı araçların sadece tekerlerine ateş ettim. Benim için karar anıydı, kararlılığımı göstermem gerekiyordu. Karargaha girip katliam yapacaklarına kanaat getirdim. Yaptığım atışın tamamı hukuki ve kanuna uygundur. İçeriye zorla girmeye çalışan ve elinde herhangi bir yargı kararı olmayan kişilere karşı yaptığım hukukidir. Zırhlı araçların tekeri hariç hiçbir bölümüne ateş açılmamıştır. Camında, gövdesinde atış izi yoktur” dedi.

Keskin, sivil, jandarma ve polise doğru ateş emri vermediğini savunarak, kendisi gibi nizamiyede bulunanların hiçbir suçu olmadığını ifade ederek, “Asıl darbe kışlaya yapılmıştır” iddiasında bulundu.

Olayların ortasında kaldığını, tüm suçlamalarda kendisinin yer aldığını iddia eden Keskin, “Bir düzey üst generalin kendilerini kurtarmak için şahsımı darbecilerin yanına çektiğini üzülerek izliyorum. Avni Angun FETÖ’cüler tarafından güvenilen bir isim olmazsa sıkıyönetim komutanı ilan edilmezdi. ‘Darbeye iştirak eden listeler’ yazısını ordu komutanına yazdırmıştır, sulandırma taktiğidir” dedi.

Keskin, dönemin kurmay başkanı Avni Angun’u telefonla arayıp 2 nolu nizamiye hakkında bilgi verdiğini anlatarak, savunmasına şöyle devam etti:

“Nizamiyedeki durumu kendisini arayıp anlattım. ‘Lütfen, basına gerekli açıklamaları yapın WhatsApp’tan mesaj yayınlanmasını sağlayın’ dedim. Siz tümgeneralsiniz ordu komutanını ikna edin dedim. Bu konuşmamın benzerini eski ordu komutanına da yaptım isteğim karşılanmamıştır. Avni Angun hakkında adam öldürmeye teşebbüsten suç duyurusunda bulunuyorum, hakkımı helal etmiyorum.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Eski Yüzbaşı Kemal Keskin bir duruşmaya getirilirken