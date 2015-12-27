Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Bayram Taşkın ve beraberindeki heyetle, Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat , “Bizler belediyeciliği hizmet makamı olarak kabul ediyoruz. Buraya sizlere hizmet için geldik. Milletimize hizmet etmek bizim için şereftir. Bizler halka hizmeti hakka hizmet olarak kabul ediyoruz. Burada bir yolu, asfaltı, parkı, mahallemizin temizliğini yapmak ve yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım götürmek bunların hepsi bizim açımızdan ibadet kabul edeceğimiz görevlerimizdir. Yeşilyurt Belediyemizde yüzde seksen beş yapılanmamızı tamamladık. Özellikle temizlik ve yol asfalt çalışmalarına hiç ara vermedik. Yeşiltepe bölgesinde temizlikte çalışanlarımızın sayısı 30 iken biz bunu 50’ye çıkardık. Yeni dönemde temizliği de en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Yapılandırmamızı sürdürürken rutin hizmetleri de aksatmadık. Özellikle bu bölgemiz de kentsel dönüşüm alanı olarak düşünülmüş. Hiçbir kardeşimizin, hiçbir şekilde mağdur olmaması lazım. Burada bir kardeşimizin mağdur olacağı kentsel dönüşüme asla razı olmayız. Bunu çok net ve açık ifade ediyorum. Bu kardeşlerimizin hangi sıkıntılarla ev sahibi olduklarını çok iyi biliyorum. Böyle şeye ne tahammül ederiz ne de razı oluruz. Buna ben razı olmadığım gibi teşkilattaki arkadaşlarımız da razı olmaz. Bunun ötesinde Sayın Başbakanımız da razı olmaz” dedi.