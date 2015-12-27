Aslantepe Kazısı Başladı

Malatya Aslantepe Höyüğü’nde bu yılki kazı çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay, dünyanın ilk şehirleşme hayatının başlangıcı olarak bilinen Aslantepe Höyüğü’nde, 1961 yılından beri sürdürülen çalışmalarda, bu güne kadar 17 bin civarında tarihi eser çıkarıldığını hatırlatarak, “İtalya’nın Başkenti Roma’daki La Spienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Marcella Frangıpane başkanlığındaki ekip ilimize gelerek, bu yılki kazı çalışmalarına başladılar. 20 Ekim’e kadar sürecek olan bu yılki kazı çalışmaları, Aslantepe Höyüğü’nün kuzey tarafındaki saray kalıntıları bölümünde sürdürülecek” dedi.

Özbay, Aslantepe Höyüğü’nde bu güne kadar yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verirken, “Aslantepe Höyüğü, binlerce yıl üst üste yığılan pek çok yerleşim tabakasından oluşmaktadır. Milattan önce 5000’li yıllardan Asur istilasına kadar şehir varlığını sürdüren Tümülüs, Milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllar arasında Roma Köyü olarak kullanılmıştır. Daha sonra Bizans mezarlığı olarak yerleşim tamamlanmıştır” diye konuştu.

1930’lu yıllarda Fransız arkeologlar tarafından keşfedilen ve 1961 yılından itibaren ise, profesyonel olarak kazı çalışmaları gerçekleştirilen Aslantepe Höyüğü’nden çıkarılan Hitit Sarayı ve buradan çıkarılan Aslan Heykeli Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilendiğini hatırlatan Derviş Özbay, “Höyük’te bu güne kadar yapılan kazılan sonunda M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait kerpiç saraya, M.Ö. 3600-3500’lere ait bir tapınak, mühür baskılar ve metal eserler gün ışığına çıkarıldı. Elde edilen veriler gösterir ki, o dönemde Aristokrasi’nin doğduğu ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı, resmi, dini ve kültürel bir merkezdir” ifadelerini kullandı.