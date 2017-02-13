AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, 15 yıldır AKP’nin yaptığı bütün dönüşümlerin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından rejim sorunu haline getirildiğini savunarak, “Aslında sorun olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya İnşaat ve Müteahhitler Derneğini (MİMDER) ziyaret etti. Ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını kaydeden MİMDER Başkanı Mustafa Kırteke, El Bab’da şehit olan askerlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Başkan Kırteke, Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, “İnşallah bu sıkıntılı süreç sona erdiğinde ülke refaha kavuşur ve huzur buluruz. Yaptığımız işler biraz sıkıntılı zor işler yapıyoruz. Muhatabımız vatandaş ve belediyeler bundan dolayı belediyelerimizle biraz sıkıntı var bu konuda sizlerden destek talep ediyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Mustafa Şahin ise inşaat sektörünün Türkiye’nin ticari lokomotifi olduğunu belirtti. Şahin, “Biz dört bir taraftan 7 düvele karşı 100 yılın başında olduğu gibi 100 yıl sonra tekrar karşı karşıyayız. Bunların tümüne birden güçlü bir devlet yapısının olması için elimizden geldiğince birçok sektörde köklü değişimler ve dönüşümler uyguladık. AK Parti iktidara gelmiş olduğu 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu tarafa 15 yıldır kesintisiz olarak milletimizin desteğine mazhar olmuş ender siyasi partilerden bir tanesi, her yönüyle el atmış olduğumuz o kokuşmuş birçok bürokratik sistem içerisindeki yapıları bir bir temizlemeye gayret gösterdik. Nihayetinde gelmiş olduğumuz nokta şu anda bizim için sitemin köklü bir değişikliğe ihtiyacının olduğu dönemin özellikle meclisi çatısı altında anayasanın 18 maddelik bir kısmını geçirdik. Amacımız burada insanların önünde karar verici olan organların hantal yapısında yeni baştan şekillendirmek. Bunun içeresinde yargı var cumhurbaşkanlığı var. Başbakanlık var. Meclis çatısı altında siyaset yapmaya çalışan milletvekilleri var. Bunlarla ilgili birçok alanda köklü değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız bu ülkede şuana kadar çökmek üzere olan karar verici olan iradenin o iradesini kullanmak noktasındaki sıkıntıları ve ortadan kaldırmak” olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, AKP’nin iktidara geldiği günden beri yaptığı bütün dönüşümleri rejim sorunu haline getirdiğini savunan Milletvekili Şahin, “Bakın hastaneleri bile değişim dönüşüme tek çatı altında birleştirmeye çalıştığımızda bunu rejime endekslediler. Yerel yönetimler yasasını getirdik. Bunu rejim sorununa dönüştürmeye çalıştılar. Yapmış olduğumuz değişiklikle özellikle seçilenlerin artık atanmışların emrinde olmadığını atanmışların da seçilmişlerin de kuvvetler ayrılığı dengesinin oluşması için yapmış olduğumuz düzenlemeler. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek derdi bugüne kadar ordu göreve dediklerinde orduya emir komuta zincirinde içerisinde bir halkaymış gibi davranan siyasi bir geleneğin tekrar o güçleri iş başına çağırdıkları milletin iradesine ipoteğin konulmuş olduğu dönemleri geride bırakacağımız bu dönemleri rejim sorunu haline getiriyorlar. Asılında sorun olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir” şeklinde konuştu.

iha