Aspirini Çiğnemeden Yutun!
Aspirin ağzın hem sert, hem de yumuşak dokusunda şiddetli hasara neden olabiliyor. Diş Hekimi Mehmet Kazandı; aspirini suyla yutmak yerine dişleriyle ezip, daha sonra da onu çiğneyen hastaların diş minelerinin yıprandığını dile getirdi.
Aspirini bu şekilde tüketen hastaların ön diş yüzeyleri ile alt ve üst, ön ve arka azı dişlerinde diş minesi yıpranması olduğunu belirten Kazandı; “Diş yüzeylerinin aspirinle buluştuğu noktalarda daha çok aşınma oluşuyor” dedi.
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