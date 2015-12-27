Aşure Dağıtıldı
Malatya’da, Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Soykan Meydanı’nda, Rışvanlılar Derneği tarafından dağıtılan aşure, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Aşure ikramıyla ilgili bilgi veren Rışvanlılar Derneği Basın Söcüsü Nevzat Hakverdi, Muharrem ayının önemine vurgu yaptı. Bu ayın bereketinden yararlanmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Hakverdi, “Muharrem ayının Allah katında öneminin büyüklüğünü bilen Rışvanlılar Derneği bu nedenle aşure ikramı gerçekleştirdi” dedi.
Rışvanlılar Derneği yöneticisi Dr. Ali Yalçın ise, amaçlarının gönülleri yakınlaştırmak olduğunu ifade ederek “Aşure günü herkesi oruç tutmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
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