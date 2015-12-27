Malatya Valisi Ulvi Saran, Gençlik ve Spor hizmetleri açısından da 2010 yılı atak yılı olduğunu bildirip, bu yıl kayak tesislerinin programa alınacağını ve TOKİ ile yeni spor tesisleri konusunda ise protokol aşamasına geldiklerini bildirdi.

Malatya’daki 2010 yılı spor çalışmalarını değerlendiren Vali Ulvi Saran, “Gençlik ve Spor hizmetleri açısından da 2010 yılı atak yılı oldu. Malatya’mıza çevresel yönden ciddi bir önem kazandıracak, cazibe merkezi olmasını sağlayacak bir girişimimiz vardı. Hekimhan Yama Dağı kayak tesisleri yaptıracağız. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsisiyle ilgili konuları tamamladık. Bakanlığımızın 2011 yılı programına almasını bekliyoruz. Gerçekleşirse ciddi bir adım olacak” dedi.

TOKİ ile yapılan takas sonucunda Malatya’nın 25 bin kişilik stada kavuşacağını aktaran Vali Saran, “Buna ilaveten yeni bir yüzme havuzu ve kapalı yüzme havuzu da yapılacak. Protokol işleri son aşamaya geldi” ifadelerini kullandı.

Malatya’ya 4 adet spor salonu ve gençlik merkezi yapılma çalışmalarının geçen yıl başlatıldığını, Çavuşoğlu’nda bir spor salonu temelinin atıldığını, Tecde mahallesi kanal üstünde yapılacak olanın ise temel kazısının yapıldığını söyleyen Vali Saran, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi imkanlarıyla yapılacak olan spor salonu ve gençlik merkezi yapılma çalışmalarının özellikle şehrin ekonomik ve sosyal imkanlar açısından yeterli avantajlara sahip olamayan yoksul kesimlerdeki gençlere hitap edecek 4 ayrı spor salonu ve gençlik merkezi yapılma çalışmalarını geçen yıl başlattık. 2011 yılında iki adet daha yapılacak” dedi.