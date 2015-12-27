Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı ve asker Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76’ncı yıldönümü nedeniyle, 10 Kasım günü Malatya’da da törenlerle anılacak. Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’de sirenler çalınacak, saygı duruşunda bulunulacak.

Anma Komitesi tarafından hazırlanan program şöyle:

“A-ÇELENK SUNMA TÖRENİ ( 08.50 – 09.15 ) :

10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat: 08.50’de Atatürk Anıtı önünde yapılacaktır.

10 Kasım 2014 Atatürk’ ü Anma programında, Mülki İdare Amiri, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanınca çelenk sunulacaktır. Siyasi Partiler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Tolum Kuruluşlarından çelenk sunmak isteyenlerin, Yönetmeliğin 2.maddesinin 6.fıkrası Hükmü uyarınca törenden 48 saat öncesinden Valiliğe dilekçe ile müracaat ederek izin almaları gerekmektedir.

Çelenk sunma töreninde resmi kurum ve kuruluş yetkilileri ile tören bölgesi okullarımızdan görevlendirilen idareci, öğretmen, öğrenci, Bayrak ve Flama grubu ile 2.Ordu Bando ve Merasim Bölüğü Anıt önünde belirlenmiş yerde hazır bulunacaklardır.

Merkez Komutanlığının hazırladığı 2 meşale Anıt önüne yerleştirilecek ve saat: 08.30 da yakılacaktır. Bu saatten itibaren Kubilay İmam Hatip Lisesinden 1 Kız 1 Erkek izci öğrenci tarafından saat: 11.00’e kadar izci liderleri Şinasi EVİRGEN sorumluluğunda dönerli nöbet tutulacaktır. Saat: 11.00’den 24.00’e kadar 1 asker 1 polis tarafından nöbete devam edilecektir.

Çelenkler 10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat: 08.30’da Atatürk Anıtı önünde hazır bulundurulacak, Çelenk Sunacak Kurumların çelenkleri saat: 08.50’den itibaren kurumun en üst yetkilisi tarafından Atatürk Anıtına sunulacaktır.

Saat: 09.05’te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ş.K.Ö.Endüstri Meslek Lisesi ve fabrikaların sirenlerini çalmalarıyla birlikte görevli öğretmen tarafından verilecek komutla 2 dakikalık saygı duruşuna geçilecektir. Tören alanındaki siren, kurulan ses sistemi aracılığıyla bilgisayardan verilecektir.

Çelenklerin sunulması ve 2 dakikalık saygı duruşundan hemen sonra 2.Ordu Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylenecektir.

Anıt şeref defteri Malatya Valisi Sayın Süleyman KAMÇI tarafından yazılacaktır.

B-ATATÜRK EVİNİ ZİYARET ( 09.15 – 09.30 ) :

Çelenk Sunma töreni bitiminde Atatürk Evi Ziyaret edilecektir.

C-HALK EĞİTİM MERKEZİ SALONUNDAKİ ANMA TÖRENİ ( 09.30-10.45 ):

İlimiz Atatürk Evi yanı Halk Eğitim Merkezi salonunda saat: 09.30-10.45’de düzenlenecek Programda;

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından;

1-Saygı Duruşu (1 dakikalık)

2-İstiklal Marşının Okunması

3-10 Yıl Nutkunun Okunması(banttan)

4-10.Yıl Marşı’nın söylenmesi

b) Malatya Lisesi Tarih Öğretmeni Erkan ERDOĞMUŞ tarafından “Atatürk’ün Son Günleri” Konulu konuşmanın sunulması.

c) Şiir okunması. (Bir öğrenci tarafından)

d) 2.Ordu Komutanlığında görevli bir personel tarafından “Atatürk’ün Askeri Kişiliği” konulu konuşmanın sunulması.

e)Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından;

Oratoryo

Seçme Marşlar ve Atatürk’ün Sevdiği Şarkıların Sunumu

Kapanış

D-DİĞER HUSUSLAR:

10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat: 09.05’de bütün resmi daireler, kurum ve özel kuruluşlar tarafından bayraklar göndere tam olarak çekilecek, daha sonra yarıya indirilecek ve gün batımına kadar bu durum devam edecektir.”