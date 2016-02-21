AVM’de Fotoğrafçılık Kursu Sergisi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) atölyelerinden olan Fotoğrafçılık kursu kapsamında çekilen fotoğraflar düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.
MalatyaPark AVM’de sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılış törenine İşadamı Mehmet Kavuk, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile kursiyerler katıldı.
Usta Öğretici Berk Kırlangıç’ın dersler verdiği Fotoğrafçılık Atölyesi kapsamında çekilen 62 fotoğraf sergide yer alıyor.
Fotoğrafların Malatya İl genelinde ve komşu illerde yapılan gezilerde çekildiği kaydedildi.
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