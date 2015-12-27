Avukat Yılmaz Vefat Etti
Malatya Barosu Avukatlarından Abidin Yılmaz, Ankara’da vefat etti.
Uzun süredir hasta olan 70 yaşındaki Yılmaz’ın, tedavi görmekte iken Pazar günü Ankara’da vefat ettiği ve cenazesinin öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildiği bildirildi.
1938 yılında Malatya’nın Dedekargın Köyünde doğan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1977’de Malatya Barosu’na kayıtlı olarak avukatlığa başlamıştı.
İki çocuk babası olan Abidin Yılmaz, CEM Vakfı Genel Başkanı Prof.Dr. İzzettin Doğan ve CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan’ın enişteleri, Avukat Erdoğan Gökbulut’un da dünürüydü.
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