“Avukatlar ve Hukukçular Katkı Sunmalı”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “OHAL’ in kaldırılmasına ve Türkiye’nin demokratikleşme sürecine avukatların ve hukukçuların mutlaka katkı sunması gerektiğini düşünüyoruz, bu konuda ses olması gerektiğini de düşünüyoruz” dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malatya Baro Başkanı Enver Han’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Han, İl Başkanı Kiraz’ın kendilerini ziyaretinin hukuka olan ilgilerini ve barolara verdikleri önemi gösterdiğini ifade ederek, “Biz barolar hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiye, insan haklarına önem veren kurumlarız bir sloganımız var ‘Bağımsız savunma avukatlar ve baroların sesi kısılırsa halkın nefesi kesilir.’ diyoruz bu düsturla yola çıkmış durumdayız. Bu konuda önemli çalışmalarımız var bu günde tüm barolar ve hukukçular hukukun üstünlüğüne önem veriyoruz. Hukukun üstün olması demek vatandaşın rahat etmesi ve yargı önünde eşit davranılması anlamını taşımaktadır” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise Baro Başkanı Enver Han ve avukatların Avukatlar Günü’nü kutlayarak, “Biz hukukun üstünlüğünü savunmaya çalışan ve bu konuda önemli mücadeleler veren korkmadan, yılmadan belki aynı zamanda layık demokratik cumhuriyetin de sağlam ayakta kalması için önemli mücadele veren bütün avukatlarımızın öncelikle Avukatlar Günü’nü yürekten kutluyoruz. Baro Başkanımızı ziyaret ederek baro başkanımız nezdinde bütün avukatlarımızın, bu mesleği icra eden bütün hukukçularımızın gününü kutluyoruz. Hukuk sisteminin güçlü sac ayağından birisi avukatlık dolayısıyla insanların aslında savunma hakkını elde edebilecek en önemli meslek kurumlarından birisidir. Onun için avukatlarımızı önemsiyoruz, barolarımızı önemsiyoruz, bu anlamda barolarımızın faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kiraz, Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle toplumun bütün kesimlerinin önemli sorunlar yaşadığını savunarak, şunları söyledi: “Tabi son dönmelerde gerçekten hukukun üstünlüğü noktasında önemli zedelenmelerin maalesef söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabi OHAL’le birlikte aslında toplumun bütün kesimlerinde önemli sorunlar yaşanıyorken en önemli sorunlar adalet mekanizmasında, hukuk sisteminde yaşanıyor. Dolayısıyla en başta OHAL’in kaldırılmasına ve Türkiye’nin demokratikleşme sürecine avukatların ve hukukçuların mutlaka katkı sunmasını, bu konuda ses olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi biz her zaman hukukun üstünlüğüne inanan ve hukukun günü geldiğinde hepimize gerekli olacağına inanan bir siyasi partinin temsilcileriyiz. Bu anlamda hukuk her zaman yara almadan en üst seviyede olmalı, hem avukatlarımızın mesleklerini icra ederken hem hukukçularımızın mesleklerini icra ederken en üst seviyelerde olması gerekir, bu anlamda hem savunma hem de diğer konulardaki haklarımız tanırken bunun sağlanması noktasında bütün düzenlemelerin yapılmasından yana olan bir siyasi partinin temsilcileriyiz. Malatya’da da gerçekten baromuzun bu konuda gayret ve çabalarını görüyoruz kendilerini bu konuda kutlamak istiyoruz. Malatya’ da adaletin hakkın hukukun sağlanması konunda önemli çabaları oluyor kendilerine bu noktada Malatya adına teşekkür ediyorum. Daha güzel günlere, adaletin, hukukun daha üst seviyelerde olduğu günlerde buluşmak istiyoruz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com