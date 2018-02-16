Ayağını Çapa Makinesine Kaptırdı
Malatya‘nın Battalgazi ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Çolakoğlu Mahallesi’nde kayısı bahçesinde çapa yapan Abuzer Duman, çapa makinesine ayağını kaptırdı.
112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla Duman’ın bacağı, sıkışan makineden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Duman’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA
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