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Malatya Haber -

Aygün Göreve Başladı

Aygün Göreve Başladı
  • 28.12.2015
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Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine mahkeme kararıyla yeniden Mustafa Aygün getirildi. Aygün, 11 ay önceki kararname ile görevinden merkeze çekilmişti. 

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile merkeze alınan ve 10 Ocak 2014 tarihinde görevinden ayrılan Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, mahkeme kararı ile yeniden görevine döndü. Aygün, akşam saatlerinden Malatya’ya gelerek görevine başladı.

Mustafa Aygün 9 Ocak 2014 tarihli Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile görevinden merkeze alınmış ve yerine aynı kararname ile Polis Başmüfettişi Nuri Uluayak atanmıştı. Uluayak da 14 Mayıs 2014 tarihli kararname ile görevinden alınarak yerine Ankara Elmadağ Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ömer Urhal atanmıştı.

Görevden alma kararını mahkemeye taşıyarak kazanan Aygün, akşam saatlerinde Malatya’ya gelerek görevi Dr. Ömer Urhal’dan devraldı.

ARŞİV FOTO: Emniyet Müdürlüğü görevine tekrar dönen Mustafa Aygün

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