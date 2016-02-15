AYMS’de Elazığ Maçı Hazırlığı
PTT 1. Ligin 21. haftasında sahasında “mucize bir gol”le Kardemir Karabükspor’u 1-0 yenerek, rahat nefes alan Alima Yeni Malatyaspor, ligin 22. haftasında Vatraş Elazığspor ile deplasmanda oynayacağı Doğu derbisinin hazırlıklarına başladı.
TFF antrenman sahasında kondisyon ağırlıklı idmanla hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılarda futbolcuların bir hayli moralli ve neşeli oldukları gözlendi.
İdmana teknik direktör İrfan Buz’dan özel izin alan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, hafif bir sakatlığı bulunan Sandro Gotal ve dinlendirilen Sedat Akçay, Ali Sakal katılmadı.
Ayak bileğinden sakatlığı bulunan Gudio Koçer ise idmanı düz koşu ile tamamladı.
Yeni Malatya Gazetesi
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ARKADAŞ HERKES YENECEZ YENECEZ DİYODA GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM TABİ GÖNLÜMÜZ YENMEDEN YANA AMA ONLARDAKİ MÜCADELE HIRSI BİZDEN DAHA FAZLA KOLAY KOLAY MAÇI BIRAKMAYACAKLARDIR VE SEYİRCİ ONLAR İÇİN DEZ AVANTAJ OLACAK AKSİNE GOL ATAMAYINCA DAHA ÇOK STRES YAPIP ÜSTÜMÜZE DAHA FAZLA GELECEKLER BURADA HOCALARIN TAKTİK ANLAYIŞI DEVREYE GİRECEK BENCE TEK FORVET VE ORTA SAH GÜCÜ ÖNEMLİ FORVET SANDRO OLMALI KESİN SÜRATLİ VE KONTRA ATAKLARLA MAÇI ALMALIYIZ BAŞKA OLMAZ AÇIK FUTBOLLA OYNARSAK BİZDEN DAHA ETKİLİ ADAMLARI VAR HAYIRLISI HAKKIMIZA YENİLSEKTE DÜNYANIN SONU DEGİL
MALATYALI OLUNMAZ MALATYALI DOĞULUR
işte malatayalı olmak malatyasporlu olmak bundan dolayı özeldir elazığsporu yenen takımda malatyalının baştacı kralı alemin de babası olur haydi malatyaspor
Öncelikle ülkemizin ciddi anlamda barış ve huzura ihtiyacı olduğu bir dönemde Elazığ spor maçı aramızdaki olumsuz rekabetin kardeşliğe dönmesi için milad olur umarım.
Bu maç, yenildiğimiz de küme düşmesi anlamında potaya girebiliriz, almamız durumunda playoff umutlarımızı yükseltiriz.
Hadi malatyalilari bir güldürün almanyadan selamlar
gücünüzün tamamını kullanın bu maçı kaybetmeyin size güveniyoruz
Büyük malatyasporun büyük futbolcuları, alın şu maçı bayram olsun heryer, unutmayın yenerseniz sizi kömürhan köprüsünde 10 bin kişi karşılar, şehire omuzlarda dönersiniz, abileriniz 6-2 ile bıraktı, şimdi sıra sizde…
bizim bu takım isterse Elazığsporu yener.yeterki canla başla oynasınlar.koşsunlar alan daraltsınlar.topun peşini bırakmasınlar biz onları yeneceğiz İnşallah.
Haydi futbolcu kardeşler o gün bugün…Malatya’nın tarihine geçmek, malatyayı coşturmak istiyorsanız tarihi fırsat elinizde. İyi motive olun ve Elazığspor’u devirin. Bu onuru yaşayın ve yaşatın.Allah yardımcınız olsun.