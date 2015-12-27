Azerbaycan Askerine Özel Eğitim
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığından 25 Özel Kuvvetler personeline,”Askerî Serbest Paraşüt Kursu” verildi.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığından 25 Özel Kuvvetler personeline, 12 Mayıs-20 Haziran 2014 tarihleri arasında altı hafta süreyle “Askerî Serbest Paraşüt Kursu” verildiği belirtilerek ilk defa Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığına havadan silahlı tam teçhizatlı olarak, sızma yeteneği kazandırıldığı kaydedildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."