Azra Vali, Alper Başkan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, ildeki yönetim makamlarına çocuklar oturdu.

VALİ MUSTAFA TOPRAK MAKAMINI DEVRETTİ

Vali Mustafa Toprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Vali Galip Demirel Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Azra Çöpatlamaz’a teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Vali Galip Demirel Ortaokulu Müdürü Hamit Kapan ve Türkçe Öğretmeni Nihan Ünlüsoy ile birlikte Valilik Makamına gelen Öğrenci Çöpatlamaz’a, Vali Toprak temsili olarak valilik koltuğunu devrederek hayırlı olması dileklerini iletip görevinde başarılar diledi..

Minik Vali Çöpatlamaz’da dilek ve temennileri için Vali Toprak’a teşekkür ederken “Burada olmaktan mutluluk duyuyorum ve gayet gururluyum. Temsil ettiğim tüm çocuklar adına bu özel günü bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e çok teşekkür ediyorum,. Vatanımızın birliği ve beraberliği için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, uzuvlarını veren ve yaralanan gazilerimizi buradan saygı ile anıyorum. Bizler bu günün küçükleri yarının büyükleri olarak atalarımızın bizlere emanet ettiği vatanımızı ve kutsal değerlerimizi Şehit ve gazilerimizden aldığımız cesaretle canımız pahasına sonsuza kadar koruyacağız” dedi.

Minik Vali Çöpatlamaz göreve başladığı ilk dakikalarda İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya, Vali Galip Demirel Ortaokulu’nun sınıflarında eksikliği bulunan Etkileşimli Tahtaların tamamlanması ayrıca Okula Z Kütüphanesi kurulması talimatını verdi.

Çöpatlamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’dan bazı isteklerde bulundu. Çöpatlamaz, “Okulumuzun en büyük sıkıntısı akıllı tahta. Akıllı tahta alt yapısı olup, akıllı tahtaların takılmaması büyük bir sorun. Akıllı tahtaların yerine takılmasını rica ediyorum. Ayrıca kütüphanemizin Z kütüphane donanımına uygun ancak Z kütüphane değil, kütüphanemizin Z kütüphane olmasını istiyorum” isteklerinde bulundu.

Çöpatlamaz, ‘Malatya’daki ilk icraatı ne olacağı’ sorusuna, “Daha çok okul yaptırıp, okul mevcutlarının aza indirilmesini hedefliyoruz. Sağlık konusunda Malatya iyi durumda, hastaneleri gelişiyor” cevabını verdi.

Bir gazetecinin ‘Tekli öğretime geçilecek mi?’ sorusuna ise “Bence sabah gelinip, öğlen arası verilmesi çok mantıklı olmuyor. Çünkü öğleden sonraki derslerde çocuklar yorgun oldukları için dersleri tam olarak anlamıyorlar” şeklinde yanıt verdi.

Vali Mustafa Toprak, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulların normal eğitime kavuşturulmasıyla ilgili bir çalışması var. Sınıf mevcutları düşürülürken, eğitimin daha sağlıklı hale getirilmesi için 2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm okulların normal eğitime, tekli eğitime geçmesiyle ilgili altyapının hazırlanması ile ilgili önemli bir çalışma olacak. Malatya’da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da programları çerçevesinde tekli eğitime geçilmesi hep beraber takip edeceğiz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR MAKAMI DA YASİN ALPER’İN

Her yıl geleneksel olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında önemli makamları devralan çocuklar bu yılda geleneklerini sürdürerek, kentleri 1 günlüğüne yönettiler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını, Şehit Hasan Öztürk İlk Okulu 3. sınıf öğrencilerinden Yasin Alper Türkmen’e teslim etti. Koltuk teslim törenine Öğretmen Hüseyin Dinçer ile çiçeği burnunda Belediye Başkanı Yasin Alper Türkmen’in ailesi de katıldı.

Başkan Türkmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile sohbet ederek, Malatya’ya yapılan hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Koltuğu devralan Başkan Türkmen, Malatya’da yeşil alanların daha fazla artırılması başta olmak üzere, engellilerin hayatını kolaylaştıracak uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi için talimatlar verdi.

Evkur Malatyasporun Süper Lige çıkacağına inandığını, destek noktasında ailece Evkur Malatyasporun yanında olduğunu ifade eden Başkan Türkmen, “Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı bizlere armağan etmesinin gururunu yaşıyorum. Bugün ben bir günlüğüne de olsa Malatya’yı yönetme imkanı buldum. Büyükşehir Belediyemiz belediyecilik hizmetleri noktasında örnek bir belediye. Böyle bir şehirde yaşamak biz çocuklar için şanstır. Sosyal tesisleri, kültürel ve sportif etkinlikleri, çevreci ve yeşil alanların artırılması gibi birçok başlıkta Türkiye’ye örnek olacak projelere imza atıldığına inanıyorum. Geleceğin yetişkinleri olarak biz çocukların daha iyi yetişmesi adına okullarımıza belediye imkanları sağlanarak sportif tesislerin kazandırılması, gerekli kültür gezilerinin düzenlenmesini bekliyoruz. Son olarak okuduğum okulum için futbol, basketbol, voleybol sahaları istiyorum. Gerekli çevre düzenlemelerinin yapılması ben ve okul arkadaşlarımı mutlu edecek” dedi.

Geleceğin Türkiye’sinin çocuklara emanet olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Yasin Alper Türkmen gerçekten Malatya’ya çok duyarlı. Koltuğu devraldıktan sonra talep ettiği çalışmalar noktasında çok karalı bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda çocuklarımızı da yanımızda görmek bizleri mutlu ediyor.” dedi.

Evkur Malatyasporun süper lige çıkacağını ifade eden Başkan Çakır, 3 sınıf öğrencisi Yasin Alper Türkmen ve ailesini maça davet etti.

Ziyarette çiçeği burnunda Belediye Başkanı Yasin Alper Türkmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a çiçek takdim ederken, Başkan Çakır’da çeşitli hediyeler verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten