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Malatya Haber -

Bağışlanan Karaciğer Malatya’ya

Bağışlanan Karaciğer Malatya’ya
  • 20.04.2017
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Tokat’ta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları 5 kişiye umut oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesine acil olarak getirilen genç yaştaki bir hastanın beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine organ nakil koordinatörlüğü tarafından aileyle görüşüldü. Ailenin oğullarının organlarının bağışlamaya karar vermesi üzerine uzman ekiplerle koordinasyon sağlanarak organ nakli için çalışma yapıldı. Tokat Devlet Hastanesinde yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu ilk olarak gencin kalbi nakil yapılmak üzere alındı. Organ nakli bekleyen bir hastaya ulaştırmak üzere zamanla yarışan ekipler organ taşıma çantasına konulan kalbi ambulansla Gaziosmanpaşa Stadyumuna getirdi.

Burada bekletilen Sağlık Bakanlığına ait 112 Acil Yardım helikopterine hızla ulaştırılan kalp Ankara’ya gönderildi. Gencin karaciğeri Tokat Havalimanına inen ambulans uçakla Malatya’ya, böbreklerinden birisi Samsun’a, diğer böbrek ile birlikte kornea ise Erzurum’a ambulansla götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Tokat Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Cengiz Yakıt, organ bağışında bulunan duyarlı aileye teşekkür etti. İsmi açıklanması istenmeyen hastanın organlarının 5 kişiye hayat vereceğini ifade eden Yakıt, “Hastamızın 18 Nisan’da beyin ölümü gerçekleştiği tespit edildi. Hasta yakınları ile yapılan görüşme neticesi aileden organ bağışlanabileceği onayı alınarak çalışma başlatıldı. Organ nakli yapan ekibin çalışmaları ile birlikte hastalara hayat verecek olan kalp, böbrek, karaciğer ve kornea nakli yapıldı” diye konuştu.

Tokat, iha

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