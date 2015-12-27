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Malatya Haber -

“Bakacağız, Konuşacağız”

“Bakacağız, Konuşacağız”
  • 27.12.2015
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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Ertan Mumcu, Tarsus İdman Yurdu karşısında takımın kötü oynadığını söyledi. 

Karşılaşma sonrası yönetim kurulu üyeleriyle Malatya İnönü Stadı’nda 30 dakika süren bir toplantı yapan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Ertan Mumcu, stat çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Mumcu, takımın Tarsus İdman Yurdu karşısında iyi bir performans ortaya koyamadığını belirterek, “Kötü bir oyun, kötü bir skor. Sabırsız bir taraftar. 10. dakikada futbolcusu ve hocasını protesto eden bir taraftar. Yine de teşekkür ediyoruz. Ortamı geren bazı arkadaşlar vardı, ama makul çoğunluğa teşekkür ediyoruz. Talihsiz bir maç. Hepimiz üzüntülüyüz” dedi.

 “Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?” sorusuna Mumcu, “Hocayla ilgili bir tasarrufumuz yok. Hoca şuan için görevinin başında. Bakacağız, konuşacağız” cevabını verdi.

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