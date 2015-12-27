Bakan Elvan’ın Programı İptal
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın bugün Malatya’ya yapacağı ziyaretinin son dakikada iptal olduğu öğrenildi.
Bakan Elvan’ın Malatya programının, Ankara gelen yabancı devlet temsilcileri ile yapılacak program nedeniyle iptal edildiği öğrenildi. Bakan Lütfi Elvan’ın, Pazar günü yapılacak Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Kongresi’ne katılacağı da gelen bilgiler arasında.
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