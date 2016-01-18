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Malatya Haber -

Bakan Tüfenkci Ankara’ya Döndü

Bakan Tüfenkci Ankara’ya Döndü
  • 18.01.2016
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya ziyareti sırasında yeni açılan bir işletmeyi ziyaret ederek nohutlu pilav yedi. Bakan Tüfenkci sonrasında ise İlim Yayma Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Hafta sonunu memleketi Malatya’da geçiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, akşam da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tüfenkci, beraberinde Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Milletvekilleri Mustafa Şahin ve Öznur Çalık ile birlikte Vergi Dairesi yanında bulunan Közde Kahve isimli iş yerini ziyaret etti. Burada Bakan Tüfenkci’ye satışına yeni başlanan nohutlu pilavdan ikram edildi. Bakan Tüfenkci, bu tür küçük işletmelerin her zaman desteklenmesi gerektiğini belirterek bakanlık olarak esnafların her zaman yanında olacaklarını söyledi. Tüfenkci, kendilerini ağırlayan işletme yetkilisi Behçet Ercan’a teşekkür ettikten sonra İlim Yayma Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Burada onuruna verilen yemeğe katıldıktan sonra toplantı salonuna geçen Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler istişarelerde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret programının ardından Bakan Tüfenkci bu sabah erken saatlerde Ankara’ya döndü.

iha

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