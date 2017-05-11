Bakanın Sözü Hatırlatıldı… Biz Hazırız Mesajı Verildi

Kalp naklinin başlatılması ile ileri aort cerrahisi ve konjenital (doğuşsal) kalp cerrahisinin güçlendirilmesi konularında Turgut Özal Tıp Merkezi’nde (TÖTM) toplantı düzenlendi.

İlgili bölüm hocalarıyla bir araya gelen TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin “Müstakil Kalp Nakli Hastanesi için söz veriyorum” sözünü hatırlatarak, Rahmetli Turgut Özal’ın bu hastanenin kuruluşundaki ana misyonunun kalp nakli olduğunu söyleyip, bu gecikmiş hedefe ulaşmak için Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji ekibine güvendiğini ve bilimsel yeterliklerinin uluslararası düzeyde olduğunu belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın da bu konuyu çok yakından takip ettiğini ve kendi rektörlük döneminde bu işin hayata geçmesini çok arzuladığını söyleyen Prof. Dr. Parlakpınar, kalp naklinin başlamasını bir Malatyalı olarak ve kendi bilimsel çalışmalarının da kalp-damar alanında olması dolayısı ile kendi hayali olarak çok istediğini bildirdi.

Bülten