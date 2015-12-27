‘Bakanlık Uygun Buldu’

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde Malatya Belediyesi’nin girişimleriyle Malatya’ya ‘Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi’ kurma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Malatya merkez Kapıkaya köyünde bulunan Yaygın tepesiyle Benev tepesi arasındaki 52 hektar alanın katı atık bertaraf ve depolama tesisi için Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunduğunu ifade etti.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın atık yönetimi eylem planında Malatya ilinin tehlikeli atık ara depolama inşası için önceliklendirme listesinde 2.aşamada yer aldığını belirten Ölmeztoprak, Katı Atık Planı 2.aşama projesinde 4 pilot bölgenin seçildiğini söyledi. Günümüzde kent belediyelerinin karşılaşmış olduğu önemli sorunlar arasında, atıksu ve katı atıkların yani çöplerin toplanması, taşıtılması, değerlendirilmesi ve zararsız hale getirilmesinin olduğunu ifade eden Ölmeztoprak, “Katı atıkların bertaraf edilmesi, yeraltı ve yerüstü su kirliliği, toprak kirliliği vb. kirliliklerin önlenmesi açısından da faydalı olacaktır” dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, uygunsuz çöp depolama alanlarında metan gazı çıktığı için çöplerin tutuşabildiğini, cam kırıklarının mercek görevi yaparak yangınlara neden olabildiğini ve çevre kirliliğine yol açtığını, yanlış ve uygunsuz çöp depolama alanlarına karşı, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın özellikle son 6 yılda yaptığı çalışmalarla ‘Katı Atık Bertaraf Tesisleri’ yapılması konusunda büyük adımlar attığını vurguladı.