“Bakın Çocuklar İşte Böyle”

Kızılay Haftası kapsamında minik öğrencilere kan vermenin önemi Kızılay Kan Merkezi ekibi okula davet edilerek öğretmenlerinin kan vermesi ile anlatıldı.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Parantez Eğitim Kurumları Tecde Şubesi tarafından, kan bağışı ve önemi öğrencilere pratik ders olarak anlatıldı. Kızılay Kan Merkezi ekibi okula davet edilerek öğretmenler hem kan bağışı yaptılar, hem de bu esnada, Kızılay’ın önemi, kan bağışının yararları ve önemini öğrencilere anlattılar.

Öğretmenler, kan bağışı esnasında ve sonrasındaki aşamalarda tek tek öğrencilerine anlattılar. Kızılay Kan Bağış ekibi de öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdiler