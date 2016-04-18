BAL’da 2. Malatya Takımı Hangisi Olacak?

44 Malatyaspor ile İnönü Üniversitesispor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) yer alabilmek için baraj maçı oynayacak. Malatya’nın 2 takım kontenjanı olan BAL’da, sezonu üst sıralarda bitiren Malatya Yeşilyurtspor, önümüzdeki sezon da yeralacak. İkinci takımı belirlemek için, BAL’dan direkt düşmekten son hafta kurtulan 44 Malatyaspor ile Malatya 1. Amatör Futbol Ligi’nin şampiyonu İnönü Üniversitesispor, önümüzdeki Pazar günü oynanacak baraj maçında karşı karşıya gelecekler.

İnönü Üniversitesispor’un Teknik Direktörü Murat Kurt ile 44 Malatyaspor’un Teknik Direktörü Muharrem Zeyno, baraj maçı için iddialı konuştu.

44 MALATYASPOR ZORLUKLARA RAĞMEN LİGDE KALDI

44 Malatyaspor BAL’da ilk kez 2011-2012 sezonunda mücadele etti. Sarı kırmızılılar, sezonu 30 puanla dördüncü sırada tamamladı ve bir sonraki sezon yeniden BAL Ligi’nde mücadele etme hakkını elde etmiş oldu.

Bir sonraki sezon BAL 4. Grup’ta mücadele eden 44 Malatyaspor, grupta lider Payasspor ile birlikte 70 puana sahip olması ve averajının daha iyi olmasına karşın hükmen mağlubiyetinin bulunmasından dolayı 3. Lige yükselme şansını elde edemedi. Rakibine göre durumu daha iyi olan sarı kırmızılılar, hükmen mağlubiyetinden dolayı statü gereği ligi ikinci sırada tamamlamış sayıldı.

Lige iyice alışan ve herkesin büyük desteğini gören 44 Malatyaspor, bir sonraki sezon bu kez de Erzin Belediyespor ile şampiyonluk için kıyasıya bir yarış içerisine girdi.Normal sezonu Erzin Belediyespor 66 puanla birinci, 44 Malatyaspor ise 64 puanla ikinci sırada tamamlayarak, Play-Off’ta mücadele etme hakkını kazandılar.

Erzin Belediyespor ile 44 Malatyaspor, Play-Off maçını 3 Mayıs 2014’te Kahramanmaraş Hanefi Mahçiçek Stadı’nda oynadı. 44 Malatyaspor, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Uzatmalarda iyi bir performans ortaya koyamayan sarı kırmızılılar, rakibine 3-1 yenildi ve bir üst lig hayaline bir kez daha veda etti.

44 Malatyaspor için 2014-2015 sezonuhiçte sanıldığı gibi geçmedi. Lige iyi başlayamayan sarı kırmızılılar,ilerleyen haftalarda güçlü rakiplerine direnemedi ve sezonu 45 puanla dördüncü sırada tamamladı.

44 Malatyaspor için 2015- 2016 sezonu ise kabus gibi geçti. Maddi sıkıntılar yaşayan ve devre arasında birçok oyuncusunu kaybeden, sezonu 3 teknik adamla tamamlayan sarı kırmızlılar, kümede kalma mücadelesi verdi. Ligin son haftasına kadar küme düşme korkusunu yaşayan 44 Malatyaspor, ligin son haftasında sahasında Elbistanspor’u 2-1 yendi ve ligde kaldı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR BAL’I ÇOK İSTİYOR

Bu sezon Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ni şampiyon tamamlayan İnönü Üniversitesispor, baraj maçında mücadele etme hakkını kazandı.

Bir önceki sezon Play-Off’larda Demirspor’a her iki maçta da kaybederek, şampiyonluğu kaçıran ve BAL hayalini erteleyen sarı siyahlılar, bu sezon 44 Malatyaspor’u baraj maçında yenerek, önümüzdeki sezondan itibaren BAL Ligi’nde yer almanın hesaplarını yapıyor.

Güçlü kadrosu ile bu sezon Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ni şampiyon tamamlayan İnönü Üniversitesispor, ilerleyen yıllarda ise 3. Ligi hedefliyor

“ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR”

İnönü Üniversitesispor’un Teknik Direktörü Murat Kurt (yanda), 44 Malatyaspor ile zorlu bir baraj maçı oynayacaklarını ifade etti.

Kurt, “Önümüzde 44 Malatyaspor ile zorlu bir Play-Off süreci var. Maçlarımız geçen hafta bitti. Hafta sonu da hazırlık maçı yaptık. Haftayı boş geçmemek adına. Bugün her iki kulübün yöneticileri maçın gününü ve tarihini belirlemek için bir araya gelecekler. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Birkaç futbolcumuz sakat. Onları da bu zorlu maça hazırlamaya çalışıyoruz. BAL Ligine takım olarak hazırız. Bal ligine çıkınca belirli bir bütçe gerekiyor. Onun için Üniversitemizin bütçesi ve imkanları bir hayli fazladır. Biraz daha efor sarf etmek gerekiyor.Kapasite ve tesis bakımından İnönü Üniversitesi takımı Bal Ligine hazır durumda. Fakat önümüzü bir net olarak görmek gerekiyor. Maçımıza iyi konsantre olup, galip gelmek istiyoruz. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Mental ve fiziksel olarak zorlu maça hazır ve istekliyiz” diye konuştu.

“BAL’A ÇIKMAYI ÇOK İSTİYORUZ”

BAL’a çıkmayı çok istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

” İnönü Üniversitesi BAL Ligine çıkarsa ve bende göreve devam edersem eğer, takımın çoğunluğunu Malatyalı sporculardan oluşturmak isterim. Zaten Malatya’nın BESYO bölümünde okuyan öğrenciler, Malatya amatörünün yükünü büyük oranla çekiyor. Gerek Bal Ligi olsun gerek Amatör ligleri olsun. Aktif olarak oynayan bir çok futbolcu kardeşimiz var. Birçok kulübe futbolcu veriyoruz zaten. Malatya’daki bulunan oyuncuların Bal Liginde mücadele edecek kadar yeterli olduğunu da düşünüyorum. Tabi yetmediği konularda dışarıda da oyuncu takviyesi olabilir. Bunlar hedefe ulaştıksan sonra oturulur ve konuşulur. Güzel bir yapılanma sağlanır. Kulüplerde ki başarılı bu yapılanmalar getiriyor. O yüzden biz şimdi bütün konsantremizi baraj maçına odakladık. Baraj maçında rakibimizi mağlup ederek, BAL ligine çıkmak istiyoruz.”

ZEYNO: “BİRAZ STRESE GİRDİK”

44 Malatyaspor’un Teknik Direktörü Muharrem Zeyno (yanda) ise, Elbistanspor ile stresli bir maç oynadıklarını belirterek, ” Özellikle şunu söylemek istiyorum. bizim takım kümede kalma işini biraz geciktirdi. Bunun nedeni bir takım aksilikler olmasından dolayıdır. Elazığ Yolspor maçında 2-0 öndeyken şanssız goller yiyerek, mağlup olmamız bizi son haftaya sıkıntılı girmemize neden oldu. Biraz strese girdik. Yoksa biz kafadan bu ligde kalırdık. Son haftada da Elbistan Belediyespor’u konuk ettik. Sahamızda rakibimizi mağlup ettik ve ligde kaldık” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR BARAJ MAÇI VAR”

Zeyno, İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynayacaklarını hatırlatarak, “Şimdi önümüzde stres yapmayıp çıkacağımız bir baraj müsabakası var. Bu zorlu maçada takım olarak biz hazırız. Birkaç sakatımız var. Onları da bu maça yetiştirmeye çalışıyoruz. O futbolcularımız maçta yetişemezse de, yerine oynayacak futbolcular eksikliklerini aratmazlar. Hepsi birbirine eş değer çocuklar. Bu futbolcu grubuna güvenim tam. Biz telaşlı değiliz. Biz zaten BAL ligindeyiz. Tek sıkıntımız futbolcularımızda biraz yorgunluk olması. İnönü Üniversitesi maçı bizim adımıza çok rahat geçecek. Bir ligde kalmak vardır. Birde baraj oynamak vardır. Biz zoru başardık. Kolayını da başarırız. Kalite olarak ta rakibimizden kaliteliyiz. Allahın izniyle bu maçı da kazanıp, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMAYI SEVEN BİR İNSANIM”

Zeyno, görev verildiği takdirde takımla çalışmak istediğini belirterek, “Futbolda teknik adamın devamlı olarak çantası yanındadır. Bugün gelir, yarın gider ve diğer gün tekrar gelir. Onun için benim kalma ya da gitme gibi bir düşüncem yoktur. Görev verilirse kalırım. Yollar ayrılırsa da helalleşir yollarımızı ayırırız. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Malatyaspor’u sıfır puandan alıp 13 puanla kümede bıraktırdım. Ben çalışmayı seven bir insanım. O yüzden ne zaman görev verilirse elimden geleni yapmaya hazırım” dedi.

BARAJ MAÇI 24 NİSAN’DA..

44 Malatyaspor ile İnönü Üniversitesispor, baraj maçında 24 Nisan Pazar günü 15.00’da Yeşiltepe 1 nolu sahada karşı karşıya gelecek.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi