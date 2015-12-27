BAL’da 44 Malatya 3-1 Yendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. grupta mücadele eden Malatya ekiplerinden 44 Malatyaspor, Gaziantep deplasmanında Sakıcı İnşaat Şenyurtspor’u 3-1 mağlup etti.

44 Malatyaspor’un gollerini, biri penaltıdan olmak üzere Saim Dağ kaydetti. 44 Malatya, bu galibiyetle puanını 17’ye yükseltti.

Bu arada, BAL’daki diğer Malatya ekibi Malatya Yeşilyurtspor, “BAY” takım olarak haftayı maç yapmadan geçirdi.