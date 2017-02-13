“BAL’ın En Genç Takımıyız”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, grupta tecrübesiz bir ekip olduklarını ama zamanla bunu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grubun 18’inci haftasında sahasında Kahramanmaraş Sakaryaspor’u 3-2 yenen İnönü Üniversitesispor’da büyük bir sevinç yaşanıyor.

Takımın teknik sorumlusu Murat Kurt, Kahramanmaraş Sakaryaspor karşılaşması ve takımdaki son durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kurt, Kahramanmaraş Sakaryaspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Grubun en genç takımlarından birisi olduklarını dile getiren Kurt, “Bölgesel Amatör Liginin en genç takımıyız. Tecrübesiz bir takımız. Son haftalarda sinirlerin yükselmesini biraz oraya bağlıyoruz. Zamanla bununda düzeleceğini düşünüyorum” dedi.

Kurt, Kahramanmaraş Sakaryaspor karşısında net pozisyonlar yakaladıklarını ancak final vuruşlarını istedikleri gibi yapamadıklarını kaydetti.

Gol yollarındaki sıkıntılarını aştıklarını ve daha iyi olacaklarını ifade eden Kurt, “Rakibimizi ligin son sırasında bulunan fakat pozitif bir futbol ortaya koyan bir takım. Her şeyden önce iki takımda güzel mücadele etti. Lig başında gol pozisyonlarına girme noktasında sıkıntılarımız vardı. Gol pozisyonuna giriyoruz, bu seferde sonuçlandıramıyoruz. Onun için ayrıca bir çalışma yapacağız. Elimizden geldiği kadar o eksikliklerimizi de gidereceğiz. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Bunların sadece üç tanesinden yararlanabildik. O pozisyonları daha önce gol ile sonuçlandırabilseydik eğer, maç bizim adımıza daha rahat olabilirdi. Gol pozisyonlarından yararlanamayınca, takım olarak bizde stres biraz daha arttı. Sonuçta üç puanımızı aldık. Mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi