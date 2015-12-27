Baraj Kıyısına Fidan
Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Baraj Gölü çevresine fidan dikimi yapıldı.
Sultansuyu Baraj Gölü çevresinde yapılan fidan dikimine Vali Halil İbrahim Daşöz, Akçadağ Kaymakamı Yüksel Kara, DSİ Bölge Müdürü Nevzat Aksu, DSİ Şube Müdürü Mehmet Albostan, Çevre ve Orman İl Müdürü Cumali Sayın ile kalabalık bir topluluk katıldı.
Baraj sahasına çok sayıda fidan dikimi yapılırken, uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi.
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