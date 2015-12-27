“Başarılı Hocalardan Biriyim”

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı ve sözleşme imzaladı.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Ertan Mumcu, ligde çok kötü bir noktada olmadıklarını belirterek, “Yarınlara ümitlerimizi taşıyoruz” dedi.

Mumcu, çok arzu ettikleri bir tabloda olmamalarına rağmen, ümitsiz olmadıklarını kaydederek, “Çok kötü değiliz. Yarınlara dair ümitlerimizi halen koruyoruz. Teknik heyetin değişmesi mantalitemizin değişmesi anlamına gelmiyor. Biz aldığımız kararlarda yönetim şeklimizde ve yönetim tarzımızda şehirde kurduğumuz birlik, beraberlik be entegrasyonda yine yolumuza devam edeceğiz. Tablo, bizim çok arzu ettiğimiz bir tablo değil ama çok çok kötü değiliz. Bu konuda bundan sonra medyamızdan bu birlik ve beraberliğe bugüne kadar katkı sağladılar, bundan sonrada daha duyarlı, daha olgun bir şekilde katkı sağlamalarını talep ediyoruz ve de bekliyoruz” diye konuştu.

“HOCAMIZA ŞEHRİN İDEALLERİNİ ANLATTIK”

Altıparmak’ın ligi iyi bilen bir isim olduğunu kaydeden Mumcu, şunları ifade etti: “Yeni Malatyasporumuzun yaklaşık bir haftalık arayışını bugün itibariyle sonlandırmış bulunuyoruz. Mehmet Altıparmak hocamızla her konuda anlaşma sağlayarak, sözleşmemizi imzaladık. Hocamız Malatya’yı ve camiayı biliyor. Özellikle geldiği şehrin hedefini ve kendisine verdiğimiz kumaşın kalitesini iyi biliyor. Kendisi kariyerinde özellikle bu grubu, bu ligi iyi bilen ve bu gurubun tozunu yutmuş bir isim. Kartalspor, Tarsus İdmanyurdu, Konya Şekerspor’da ve Altay’da başarılı sonuçlar alan bir arkadaşımız. İsimler arasında baktığımız bu grupta 162 maç ortalamasıyla takım idare etmiş, sayısal anlamda ve performans anlamında baştan beri ismi hafızalarımızda olan bir isim. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. Teknik heyetin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda hocamızla takımın kalitesini ve şehrin ideallerini konuştuk.”

“HEDEFİMİZDEN SAPMAYACAĞIZ”

Mumcu, şehir olarak birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, hedeften sapmamaları gerektiğine vurgu yaparak, “Tabi hangi isimle anlaşmış olursak olalım, hangi isim gelirse gelsin hiç kimse Malatya şehrinin ortak ideallerinden ve ortak hedeflerinden büyük değildir. Bu ciddiyet ve bu bilinçle hangi arkadaşımız olursa olsun öncelikle bunu kabullenerek gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu saatten sonra kimin gelip gelmediğinden ziyade önümüzdeki hedefimizi Yeni Malatyaspor’un bundan sonraki kalan maçlarını en iyi şekilde değerlendirip, süreçten kopmadan bizi ideale taşıyacak bir psikoloji içerisinde olmamız gerekiyor. Taraftar olarak, yönetim olarak, teknik heyet olarak ve futbolcular olarak bu hedefimizden sapmamamız gerekiyor. Biz bu hedefimize hizmet edeceğine inandığımız bir arkadaşımızla, Mehmet Altıparmak arkadaşımızla anlaşmış bulunuyoruz. Camiamıza, şehrimize, kulübümüze inşallah hayırlı ve uğurlu olur. Bundan sonraki kalan süreçte bu şehrin birlik ve beraberliği; taraftarlarımız ve medyanın desteğinin etki gücü ve kuvvetini; futbolun içerisindeki bütün unsurların üzerinde tuttuğumuzun da bilinmesini arzu ediyoruz. Zira bunu sadece bir tek insanın sırtına yüklemiş değiliz, bu yük Malatya’da yaşayan, “Malatyalıyım” diyen her bireyin yükü olduğunu düşünüyoruz. Ve bu yükünde böyle arzulanıp, paylaşılmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“PUAN SIRALAMASINDA DAHA ÜSTLERDE OLMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Mumcu, iyi bir takım kurduklarını belirterek, “Geldiğimiz noktada ilk 5 hedefimizde kurduğumuz takım ve buraya davet ettiğimiz arkadaşlarımızla iyi bir takım olduk. Bunu otoritelerde söylüyor. Çok iyi miyiz? Kulüp Başkanı olarak ifade etmem gerekirse, geldiğimiz nokta bizi memnun edici bir nokta değil. Zira bu takımın şu an puan sıralamasında çok çok daha üstlerde olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“GÜRSES KILIÇ’A HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Eski teknik direktör Gürses Kılıç’a verdiği hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür eden Mumcu, “Gürses hocamız bizimle belirli bir süre yol arkadaşlığı yaptı. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Futbolcu arkadaşlarımız gelir gider, teknik heyet gelir gider, yeri ve zamanı gelir yönetim gelir gider. Ama önemli olan buradaki düzenin, huzurun, birlik ve beraberliğin bozulmadan, kervanın yoluna devam etmesidir. Asıl olan budur. Yönetim kurlu olarak kendi içimizde sıkça özeleştirimizi yaptık. Yapıyoruz ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz” dedi.

YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK: “LİGDEKİ EN BAŞARILI HOCALARDAN BİRİSİYİM”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, ligdeki en başarılı hocalardan birisi olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, ligde bundan sonra yapacaklarının kendileri için daha önemli olduğunu ifade ederek, “Yönetim kurluna bizim burada olmamızı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Sezon başında zor bir görev aldılar. Büyük bir şehrin ve büyük bir şehrin yükünü üzerlerine aldılar. Ve şuanda biz buradayız. Sezon başında başlanmış ve şuana kadar gelen bir süreç var. Ama bizim için önemli olan bundan sonrası. Çünkü nasıl başladığın değil ama nasıl bitirdiğin bu ligde çok önemli” diye konuştu.

“YENİ MALATYASPOR’U LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

Yeni Malatyaspor’u hak ettiği yere taşımak istediklerinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, “Geçmişte çalıştığım kulüplerde yakaladığım başarıyı burada da yakalamak istiyorum. Yalnız bu iş sadece bizim ekibimizin başarısı olmaz. Çünkü şampiyon olmak istiyorsanız, bir hedefiniz varsa bu sadece teknik heyet ve yönetimle olmaz; taraftarın ve basının bir arada olması lazım. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Çünkü çok uzun bir süreç. İyi günümüz olacak, kötü günümüz olacak. Şampiyon olmak istiyorsak, sadece iyi günde değil, kötü günde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Burada müthiş bir hava ve müthiş bir atmosfer var. El ele vererek, Yeni Malatyaspor’u hak ettiği yere taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ORTAK NOKTAMIZ YENİ MALATYASPOR”

Altıparmak, herkesin ortak noktasının Yeni Malatyaspor olduğunu kaydederek, “Hafta sonunda sahamızda oynayacağımız Ofspor maçıyla birlikte bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bunun içinde futbolcu kardeşlerimizle konuşacağız, bize yardım edebilecek herkesle konuşacağız. Biz çok açık ve şeffaf çalışan insanlarız. Biz herkese açığız. Yeter ki Yeni Malatyaspor’un başarısı için en ufak bir fikriniz olsun. Onu her zaman ve hep birlikte paylaşmaya hazırız. Burada hepimizin ortak noktası Yeni Malatyaspor. Ve bu yükü de hep beraber göğüsleyeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak, kendisini Yeni Malatyaspor’un sorumlusu yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE