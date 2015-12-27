‘Başbakana Dedim ki..’

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından Meslek Yaşamında 20. Yıl ve Ruhsat Verme töreni düzenlendi.

Anemon Otel Safir Salonunda düzenlenen törene Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Masum Türker, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ersin Özkan, DSP Malatya İl Başkanı İbrahim Demirhan, Doğanşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaman, Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Mustafa Bahadır Altaş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evrenin yanı sıra mali müşavirler ve muhasebeciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Geçmişe baktığımız zaman muhasebecilerle hep yakın oldum. Buradan bakılıyor ki, eğer şirketler ve işletmeler muhasebelerini iyi tutamazlarsa ileriye gidemezler. Muhasebe her şeyin temelidir. Muhasebesi iyi olan şirketler holdingleşiyor ve ülkemiz ekonomisine de katkı sağlıyor dedi.

TÜRMOB VE DSP Genel Başkanı Masum Türker ise, meslekte hayal gördüğünü kaydederek, Hep ben hayal görürdüm bu meslekte; gün gelecek bizsiz yürümeyecekler diye. Hayal daha gerçekleşmedi. TSO Başkanının, yanında mali müşaviri olmadan bir yere gitmeyeceği bir dünya düşünüyorum. ESOB Başkanı diyecek ki biz neden bu basit defterle uğraşıyoruz, asıl mali müşavirimizi bulalım. Belediye Başkanımız bunlar iyi adamlar yanımda tutayım. Bir kaldırım taşının maliyetini bize önceden söylesin. Türkiyede bunu diyecekler mi? Diyecekler. Bekleyin, ben başbakan olduğum gün bu iş olacak. Böyle söylüyorum, hayal kurma gücünüzü kullanın diye söylüyorum dedi.

Dünyada her şeyin ekonomi nedeniyle ulaştığını ifade eden Türker, Yaşamak için bir mübadele aracına ihtiyacınız var. Bizim de birinci ilkemiz para ölçüsüdür. Kongre yapıyorduk geçmişte, o kadar gazeteci de yok. Hiç değilse Malatyanın gazetecileri bizlere önem veriyor. Çıktım dedim ki, bakan olacağım ve kongreleriniz naklen yayınlanacak. Bakan oldum ve kongreler naklen yayınlandı. Hayal etmeyi muhasebeci olarak kafanıza koymalısınız. Hiçbir muhasebeci, muhasebeci olarak kalmaz. Muhasebeci olur, en son işimiz eğitmenliktir. Çünkü artık o işin ustası olmuştur. Vehbi Koçu onu büyüten adam ortaokul mezunudur. Hesap uzmanları gelmiş ama Koç, ortaokul mezunu muhasebecisini Mali İşler Başkanı yaptı. Gelenler hep onun altına girdiler. Kim ki dünyada muhasebecisi ve avukatını değiştirmeyip, kendiyle beraber onu da büyütmüşse o kişi dünya şirketleri arasına girmiştir. Burada alacağınız ruhsatların manası da odur diye konuştu.

Türker, bir de müjde vererek, Emekli olduğunuzda TÜRMOBdan emekli ikramiyesi verecek bir organizasyon yapıyoruz. Çünkü bizim mesleğimizde emekli olmamız söz konusu değil. Bizim işimiz arabayı kullananın önüne far koymak ve önünü aydınlatmaktır. Ben, Başbakana söyledim bak seninde danışmanın muhasebeci olsaydı, teğet geçti demezdin batıda hangi belediye başkanı haftanın bir günü 2 saat konuştuğu bir muhasebeciyi danışman olarak tutmuşsa, onun yolu bakanlığa gitmiştir dedi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Ersin Özkan da, Muhasebeciler verginin toplanmasına büyük katkıda bulunmaktadırlar ifadelerini kullandı.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Mustafa Bahadır Altaş ise, sorunların olmasına rağmen ümitsiz olmadıklarını, birlik ve beraberlik içerisinde oldukları sürece sorunların üstesinden gelebileceklerini kaydederek, Sizlerle bir aradayken Malatyamızın sorunlarına çözüm olacak iki önerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi kayısının geleceğinde önemli bir katkı sağlayacak Lisanslı Depoculukun ilimizde kurulması ikincisi ise, yıllardır atıl duran vagon onarım fabrikasına Turgut Özal Teknik Üniversitesinin kurulmasıdır. Bu projelerin hayata geçilmesi ile Malatyanın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı önemli ölçüde gelişim gösterecektir şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından törende son olarak, dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan, staja başlama sınavıyla mesleğe ilk adımını atan, üç yıllık staj döneminin ardından mali müşavirlik yeterlilik sınavını kazanması ile ruhsat almaya hak kazanan 53 kişiye ruhsatları verildi.