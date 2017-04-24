Başharık’ta Asfaltlama Çalışması

Battalgazi Belediyesi tarafından Başharık Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Battalgazi ilçesine bağlı mahallelerde, yol açma, düzenleme, kaldırım ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Başharık Mahallesi’nde, Yağmur, Göktepe, Bulut, Adaçayı ve Kızılcık sokakta sıcak asfalt çalışması yapıldı. Başharık Mahalle Muhtarı Erdal Akkaya, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediyesi büyük bir çalışmaya imza attı. Programda bir sokağımız vardı. Toplamda 21 sokak oldu. Battalgazi Belediyesi Başkanımız Selahattin Gürkan’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başharık Mahallesi 21 sokak programa alındı. 5 sokak iken 21 sokak programa alındı. Tüm hızıyla Battalgazi Belediyesi asfaltlama çalışmalarına başladı. Vatandaşımız biraz daha sabırlı olursa İnşallah 1 aya kadar mahallemiz toparlanacak. Tekrardan Battalgazi Belediyesi Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinden Lütfü Yıldırım’da, “13 senedir Başharık Mahallesinde oturuyorum. Yapılan işlerin iyi organize edilmesi lazım. Yapılan işin kötüsü olmaz. Battalgazi Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Azmi İletmiş ise, mahallelerine şahane hizmet yapıldığını belirterek, “40 seneye yakın bu mahallede oturmaktayım. Mahallemiz bu şekilde hizmet görmedi. Gerçekten şahane bir hizmet var. Gurur duyuyoruz. Takip ediyoruz ve takip ettikçe daha güzel hizmetler yapılıyor. Yapılan hizmetler aşk üzeri aşıkmış gibi yapılmaktadır. Hizmetlerden çok memnunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çalışma şeklini beğenmekteyiz. Aşağı yukarı 10- 15 sokak vardı, hepsini tamamladı. Eksikler var ama onlarda tamamlanıyor. Çalışmalarından dolayı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyor başarıların devamını diliyorum” dedi.

Ramazan Çelik isimli mahalle sakini de, “37 senedir bu mahallede ikamet etmekteyim. Battalgazi Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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