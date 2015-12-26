Başkana Veda..

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 12 yıllık başkanlığına veda eden AKP Malatya milletvekili Mücahit Fındıklı, “İnsanlar ideolojik siyaset yerine hizmet odaklı siyaset istiyor” dedi. Fındıklı, oda meclisinin son toplantısında çalışma arkadaşlarına veda ederken, TSO yönetiminin yeni başkanı 30 Temmuz Pazartesi günkü toplantısında seçeceği bildirildi.

FINDIKLI’NIN VEDASI..

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısına TSO Başkanı Mücahit Fındıklı’nı AKP’den milletvekili seçilmesi nedeniyle yönetim kurulundaki en yaşlı üye sıfatıyla Sıddık Özdemir başkanlık etti. TSO toplantısına katılarak 12 yıldan beri sürdürdüğü başkanlığını noktalayan Mücahit Fındıklı, “Dünyada bütün makam ve mevkiler geçicidir. Baki olan kardeşliktir, dostluktur” diye konuştu.

Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum gibi illerin geçmişte yaşadığı siyasi sıkıntılardan dolayı ekonomik anlamda en büyük zararı çeken iller olduğunu söyleyen Fındıklı, bu illerin çıkan siyasi olaylar nedeniyle ekonomik sermayelerini kaybederek ticarette ve sanayide gereken hamleleri zamanında yapamadığını söyledi. Fındıklı, Malatya’da 1978 yılında meydana gelen Bağımsız Belediye Başkanı Hamid Fendoğlu’nun öldürülmesi olayından dolayı yaşanan gelişmelerden dolayı Malatya’nın sermaye birikimini

kaybettiğini, ancak 20 yılda belini doğrultabildiğini ifade etti.

Fındıklı, “İnsanlar artık ideolojik siyaset istemiyor. İnsanlarımız artık hizmet odaklı siyaset istiyorlar. Son seçimde çıkan mesajlardan birisi de budur. Mezhep ve etnik ayrımcılığa asla müsaade etmeyiniz. İnsanlar artık huzur ve güven ortamı istiyorlar. Siyasette ideoloji yerine hizmeti ön planda tutalım” şeklinde konuştu.

Fındıklı, 12 yıldan beri sürdürdüğü TSO başkanlığı döneminde önemli projelere imzaların atıldığını belirterek bundan sonra da aynı şevk ve azimle Malatya’nın sorunlarını çözme gayreti içinde olacağını söyledi.

Toplantı sonunda Fındıklı ile Meclis üyeleri helalleşti.

YENİ BAŞKAN PAZARTESİ SEÇİLECEK..

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Fındıklı’nın milletvekili olması nedeniyle boşalırken, yönetim kurulunun yedek üye Mehmet Dursun’un yönetim kuruluna davet edilmesiyle, 30 Temmuz Pazartesi günü toplanacağı bildirildi.

11 kişilik yönetim kurulunun, kendi arasında yeni yönetim kurulu başkanını seçeceği belirtildi.