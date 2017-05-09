Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile bu yıl 6’ncısı düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Onur Konuğu Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından onuruna verilen yemekte yazarlar ve STK’larla bir araya geldi.

Malatya’nın geleneksel hale gelen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın bu yılki Onur Konuğu Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı Mehmet Doğan oldu. Fuar kapsamında birçok etkinlikte yer alan Doğan, geçtiğimiz akşam Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin onuruna verdiği yemekte yazar dostlarıyla bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın ve Mehmet Doğan’ın yanı sıra STK Başkanları ve kültür adamları katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yönettiği program Mehmet Doğan’ın hayatının anlatıldığı belgeselle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Mahmut Bıyıklı, son yıllarda farklı şehirlerde yapılan fuar organizasyonlarının yayın dünyamıza yeni soluklar getirdiğine dikkat çekerek Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın da her yıl da daha da büyüyen, en önemli fuar organizasyonlarından biri olduğunu belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.’ye kusursuz organizasyon için teşekkür eden Bıyıklı, bu yılki Onur Konuğu’nun TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan olmasından ötürü ayrı bir memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Onuruna verilen yemekte konuşan Mehmet Doğan, yazı hayatının ellinci yılında olduğunu ve ilk defa Hareket dergisiyle okuyucuyla buluştuğunu söyledi. Çalışmalarının dergide yayımlanmasıyla birlikte yazı hayatının şekillenmeye başladığını ifade eden Mehmet Doğan, yayımlanmış eserlerinin ortaya çıkış serüvenine dair anekdotlar aktardı. “Çocukluğumun üç şehrinden biriydi Malatya. Battal Gazi efsanesiyle büyüdük. Benim özel bir yeri olan bu güzide şehrin kitap organizasyonunda Onur Konuğu olmak, benim için tarif edilemez bir mutluluk.” diyen Doğan, Malatya Valiliği’ne ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkürlerini sundu.

Programın sonunda konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan da şehrimizde ömrünü kültürümüze adamış bir büyüğümüzü Mehmet Doğan’ı ağırlamaktan onur duyuyoruz diye konuştu.

Programda Yazar İhsan Süreya Sırma Şair Bestami Yazgan, Bünyamin Yılmaz, Dursun Ali Taşçı , Müfid Yüksel, İbrahim Ulvi Yavuz, Hamza Türkmen, Adil Akkoyunlu, İsmail Kapan, gibi gazeteci ve yazarlar da Mehmet Doğan ile ilgili duygu düşüncelerini paylaştılar. Mehmet Doğan adına düzenlenen Fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından program sona erdi.

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