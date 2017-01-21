Battalgazi ve Kale’de Kan Bağışı

Battalgazi ve Kale ilçelerinde Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.

BATTALGAZİ’DE..

Battalgazi Belediyesi çalışanları, “Hayat Kurtarıyor Kanın Kardeşin Senin Canın” kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.

Belediye salonunda kurulan kan merkezine gelen belediye çalışanları, kampanyaya katılarak 52 ünite kan verdi.

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, bağış sonunda yaptığı açıklamada, Battalgazili gençlerin organize ettiği bu kan bağışı için teşekkür ettiğini belirtildi.

Normalde kan stokunun 40 bin olması gerektiğini ancak bunun kış aylarında azaldığını hatırlatan Yalçın, gerek sosyal ağ ve medya üzerinden yapılan tanıtımlar üzerine tüm Türkiye’de kapsamlı çalışmalar olduğunu ve şu an normal şartlarda tutmaları gereken rezervlere yakınlaştıklarını ifade etti.

Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz da Türk Kızılayı’nın Türkiye’nin köklü kurumlarından birisi olduğunu ve çok önemli faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

KALE’DE..

Kale Toplum Sağlığı Merkezi öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Kale Toplum Sağlığı Merkezinde düzenlenen kan bağışına Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, belediye çalışanları ile sağlık çalışanları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur, öğretmen ve öğrenciler, askeri personel, polis ve vatandaşlar katıldı.

Kale Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Safa Burak Kıyat, kan bağışının önemini vurgulayarak, her yıl binlerce insanın bir kaza ya da hastalık sonucu kan bulamamaktan hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kan bağışının hem kişinin sağlığı hem de toplumun sağlıklı yaşamı açısından büyük önem taşıdığını belirten Kıyat, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

AA