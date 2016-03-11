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Malatya Haber -

Batum’a Ulaştılar

Batum’a Ulaştılar
  • 11.03.2016
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İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) ‘Sele Üstünde 7 Bölge’ projesinin 3. ayağı kapsamında Karadeniz Bölgesi’nde pedal çevirdikten sonra Batum’a ulaşarak, turu tamamladı.

Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu ve araç trafiğini azaltmada alternatif olabileceğini savunan İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri, Samsun’dan Batum’a kadar bisiklet ile yolculuk yaptı.

Malatya’dan 26 Şubat’ta çıkış yapan bisikletçiler, ilk olarak Çarşamba-Fatsa üzerinden Ordu’ya geçti. Fatsa-Ordu yolunda bir süre konaklayan bisikletçilerin bir diğer durağı Giresun oldu. Giresun’dan Trabzon’a geçen bisikletçiler, buradan rotalarını Tirebolu’ya çevirdi. Giresun’dan 140 kilometre pedellayarak, Trabzon’a ulaşan üniversiteli bisikletçiler, Trabzon’da şehir gezisi de yaptı. Daha sonra Samsun’a geçen ve Karadeniz turu yapan üniversiteli bisikletçiler, son durakları olan Batum’a ulaşarak, turu tamamladı.

‘Demir Atlı Adamlar-Sele Üstünde Yedi Bölge’ projesi kapsamında daha önce İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne pedal çeviren bisikletçiler, üçüncü yıllarında Karadeniz Turu ile üçüncü bölgeyi demir atlarıyla geçmiş oldu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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