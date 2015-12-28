Bayanlar Futbol Okulu Açıldı

Malatya’da bayan futbol okulu açılarak, bir ilke imza atıldı.

Malatya’nın bayan futbolundaki tek temsilcisi olan Malatya Bayanlar Futbol Kulübü, yeni yıldızlarını bulmak ve bayanlara spor yaptırmak amacıyla bayan futbol okulunu hizmete açtı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, Malatya’nın tek profesyonel bayan futbol takımı olduklarını ifade ederek, bayanlara spor yaptırmak ve yeni yıldızlarını bulmak amacıyla futbol okulunu hizmete açtıklarını söyledi.

Çelebi, bayan futbol okuluna kayıtların başladığını açıklayarak, “Malatya Bayanlar Spor Kulübü olarak kurulduğumuz günden buyana önemli çalışmalara imza attık. Profesyonel takımımızı güçlendirmenin yanı sıra altyapıya sporcu kazandırmak için çalışmalarımız oldu. Her şeyden önemlisi takımımıza bir tesis kazandırarak, kurumsal bir yapı için önemli bir adım attık. Şimdi de kulübümüze yeni oyuncular katmak ve bayanların en iyi şekilde spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla bayan futbol okulumuzu açtık. Malatya’nın tek profesyonel takımı olarak bayan futbol okulunun büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz” dedi.

Çelebi, kayıt yaptırmak isteyenlerin www.malatyabayanlarfutbol.com adresinden gerekli bilgileri edinebileceklerini kaydetti./