Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’un divan kurulu ikinci başkanı Naci Şavata, Yeni Malatyaspor yönetimi tarafından başlatılan bayrak asma kampanyasının güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Şavata, bayrak asma kampanyasının takıma hem maddi hem de manevi katkı sağlayacağını ifade ederek, “Yeni Malatyaspor yönetimi, birlik ve beraberlik adına önemli çalışmalar yaptı. Bu anlamda şehir merkezinde başlatılan bayrak asma kampanyası da bu birlik ve beraberliğin pekişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Gönül arzu ediyor ki, şehir merkezi bir uçtan diğer uca kadar donatılsın ve takıma önemli bir katkı sağlansın. Ben vatandaşlarımızın bu kampanyaya ciddi anlamda destek vereceğine inanıyorum” dedi.