“Bazı Arkadaşlarımız Takıma Uyum Sağlayamadı”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “İlk 6 haftada izlediğim Evkur Yeni Malatyaspor’un içine girdiğimde biraz daha farklı durumlarla karşılaştım. Ama yine de ben ve ekibim elimizden geleni yaparak takımımıza bizim istediklerimizi hem ofansif hem de defansif anlamda iyi yaptırmaya çalıştık. Defansif anlamda iyi işler yaptık. Ofansif anlamda biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

beIN Sports Haber’de yayınlanan “VIP” programına konuk olan Bulut, savunmaya çok önem veren bir teknik direktör olduğunu ifade ederek, “Savunmayı iyi yapmazsanız, ofansif anlamda ne kadar iyi olursanız olun maçları istediğiniz gibi götüremiyorsunuz. Ben geldikten sonra takımımı savunma anlamında iyi işler yaptı. 11 haftalık süreçte 11 gol yedik. Tabi eksikliklerimiz var. Daha detaylar üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bunu da Antalya’daki kamp döneminde biraz daha derinleştireceğiz” diye konuştu.

“DEFANSİF ANLAMDA İYİ İŞLER YAPTIK, OFANSİF ANLAMDA KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ”

Ligde altıncı haftanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaştığını anımsatan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Altıncı hafta sonunda Evkur Yeni Malatyaspor’dan gelen bir teklif vardı. Bu teklifi kabul ettim. Çünkü teknik direktörlük, hocalık kariyerime başladığımda bir hedefim vardı. Yardımcı antrenörlüğe 2012’de başladım. Hedefim 5 yıl yardımcı antrenörlük yapıp, daha sonra teknik direktörlüğe geçiş yapmaktı. Tam zamanı gelmişti. Teklifi kabul etmemin ilk nedeni kendime olan güvenimdi. Takımıma, futbolcularıma ne verebileceğimi biliyordum. Ama tabi gittiğiniz zaman futbolculara ne verebileceğinizi görüyorsunuz. Sonuçta futbolcu kalitesi ve seviyesi de çok önemli. İlk 6 haftada izlediğim Evkur Yeni Malatyaspor’un içine girdiğimde biraz daha farklı durumlarla karşılaştım. Ama yine de ben ve ekibim elimizden geleni yaparak takımımıza bizim istediklerimizi hem ofansif hem de defansif anlamda iyi yaptırmaya çalıştık. Defansif anlamda iyi işler yaptık. Ofansif anlamda biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.”

“TAKIMA OLUMLU KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM”

Bulut, uzun yıllar Abdullah Avcı ile birlikte görev yaptığını ifade ederek, 2014’te Abdullah Avcı ile Başakşehir’de çalışmaya başladığımızda tabi ki her teknik direktör birilerinden bir şeyler öğreniyor, nasıl ben Abdullah hocadan 3 yıl içerisinde çok şey öğrendiysem, benimde takıma verdiğim katkılar oldu. Sonuçta takımı idare etmek, takıma hitap etmek, konuşma noktasında hocadan çok iyi şeyler öğrendim. Tabi bende kendimi o yıllar içerisinde iyi geliştirdim. Teknik taktik anlamda bende kendimi hazırlıyordum. Takımlara gidip antrenmanları izleyerek, teknik ve taktik konusunda kendimi geliştirmem gerektiğini biliyordum. Çünkü bir hedefim vardı, o hedefime ulaşmak için o şekilde kendimi geliştirmem gerekiyordu. İlk 3 senede Başakşehir’de şimdi de Evkur Yeni Malatyaspor’a olumlu yönde katkı sağlamaya çalışıyorum” dedi.

“BİRKAÇ ARKADAŞIMIZ İYİ UYUM SAĞLAYAMADI”

Transferle ilgili de açıklamada bulunan Bulut, şunları söyledi: “Oyun kalitenizi yükseltmek istiyorsanız, oyuncu kalitenizi yükseltmeniz lazım. Evkur Yeni Malatyaspor’da geçen seneden TFF 1.Lig’den gelen birkaç futbolcu var, yeni gelen transferler var. 16 transfer yapıldı. Tabi her transfer tutacak diye bir kaide yok maalesef bizim bu senede 16 transferden birkaç arkadaşımız iyi uyum sağlayamadı. Kendimizi biraz daha geliştirmek istiyorsak, daha üst yerlere çıkmak istiyorsak, transfer şart.”

Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor’a geldiği günden buyana ‘Medipol Başakşehir’den oyuncu transfer yapılacağı’ yönünde haberlerin yapıldığına dikkat çekerek, “Mehmet Batdal yazıldı, Mustafa Pektemek yazıldı. Bu arkadaşlarımızla Başakşehir’de çalıştım. İkisi de çok kaliteli futbolcu ama şuanda öyle bir girişimde bulunmadım” dedi.

“İKİ MAÇTA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM”

Bulut, hakem hatalarından kaynaklanan puan kayıplarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, “Birincisi Akhisarspor maçında verilmeyen penaltımızdı. Hakem Cüneyt Çakır’dı. Üst düzeyde bir hakemimiz, direkt önündeki pozisyonu vermemiş oldu, o maçı kazanacaktık. İlk çıktığımız Konyaspor maçında attığımız gol verilmedi. Dia çizgiden ortaladı Nacer golü attı ama iptal edildi. O iki maç beni bayağı üzdü. Alacağımız 4 puanla bizim puanımız 26 olacaktı” diye konuştu.

“EVKUR YENİ MALATYASPOR’U ÜST SIRALARA TAŞIMAK İSTİYORUM”

Evkur Yeni Malatyaspor’u üst sıralara taşımayı hedeflediklerini kaydeden Bulut, “Sezon başında herkes ‘ligde kalmak çok önemli’ diyecekti. Hedeflediğimiz puanları yakaladık mı, benim hedefim 24 puandı, şuan 22 puandayız. Hakemler hataları olmasa onu rahatlıkla yakalamış olacaktık. Tabi ikinci yarıda yapacağımız transferlerle Evkur Yeni Malatyaspor’u ligde kalmaktan ziyade, biraz daha üst sıralara taşıma hedefim var” dedi.

Bulut, Malatya şehri ve Yeni Malatya Stadyumuna ilişkin, “Malatya şehri bana yabancı değil. Evkur Yeni Malatyaspor’da yardımcı antrenör olarak çalıştım. Yeni stat mükemmel. Türkiye’nin her yerinde 27 stat yapıldı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Türk futbolu yeni stat ve tesisleşme noktasında daha iyi yerlere gelecek. Stadımız ve stadımızdaki atmosfer mükemmel. Taraftarımız stadı dolduruyor. Galatasaray maçında sadece 3 bin kişilik boş yer bırakılması gerekiyordu. Atmosfer mükemmeldi. Sahada futbol iyiydi. Taraftarlarımızla iyi futbol oynuyoruz, inşallah böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.

“YALÇIN KONUSUNDA BAŞKAN VE YÖNETİM KARAR VERECEK”

Kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan’ın affedilip, affedilmeyeceği konusuna da değinen Bulut, “Yalçın ile 3 sene Başakşehir’de çalıştım. Yalçın her zaman takımı için elinden geleni yapan bir kişi. Sahada her zaman yüzde yüzünü veren bir futbolcu. Kendine profesyonel olarak mükemmel bakan bir sporcumuz. Şuan ki durumu başkan ve yönetim arasında olan bir sorun, onu halen bildiğim kadarıyla çözememişler. Zaten çok fazla uzadı. Hemen bu sıkıntı ortaya çıktığında kısa bir dönemde halledilmesi gerekiyordu. Fazla uzadı, bundan sonra ne olacak ben karar veremeyeceğim. Başkan ve yönetim karar verecek, bizde karara saygı duyacağız” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi