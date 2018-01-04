“Bazı Yerleşkeleri Yeşilyurt Belediyemizle Takas Ettik”

Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde yoğun bir çalışma temposu sergileyen Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı için yeni bir hizmet binası tahsis etti.

Büyükşehir Belediyesi, yol ve altyapı hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı yapılması için Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının bütün müdürlüklerini bir çatı altında topladı.

Yakınca Mahallesinde daha önce Yeşilyurt Belediyesi’nin kullandığı 4 katlı binaya taşınan Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, yeni binasında hizmete başladı. Daire başkanlığı bünyesinde bulunan; Yol Yapım Asfalt Şube Müdürlüğü, İlçe Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü, Köprü ve Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü yeni binasında hizmetlerine devam edecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi’nin Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın bütün birimlerini bir çatı altında topladıklarını söyledi.

Başkan Çakır: Sorunlar ortadan kaldırıldı

Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 6 şube müdürlüğünün 5’nin yeni binaya taşındığını kaydeden Başkan Çakır, “AYKOME Şube Müdürlüğümüz Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında hizmetlerini sürdürüyor. Malatya’nın değişik bölgelerinde yer alan Yol Yapım Asfalt Şube Müdürlüğü, İlçe Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü, Köprü ve Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile Tesisler ve Makine Şube Müdürlüğü ise Yakınca Mahallemizde bulunan yeni binamıza taşındılar.” dedi.

4 katlı binayı daha önce Yeşilyurt Belediyesinin kullandığını vurgulayan Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak bazı yerleşkeleri Yeşilyurt Belediyemiz takas ettik. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın böyle bir çalışma alanına ihtiyacı vardı. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan da birimler arasındaki uzaklıklarla ilgili şikâyet ve istekler alıyorduk. Bu yeni merkez bu sorunları ortadan kaldırdı. Malatya’mıza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Bülten- malatyahaber.com