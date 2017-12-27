Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatyalife Residence

Malatya Haber -

BDT Liderleri Moskova’da Bir Araya Geldi

BDT Liderleri Moskova’da Bir Araya Geldi
  • 27.12.2017
  • 0

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017’de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki bütünleşmenin teşvik edilmesine, ticaretin dolaşımındaki engellerin kaldırılmasına ve terörle mücadeleye yönelik önemli çabalar sarf edildiğini söyledi.

Putin, BDT üyesi ülkelerin devlet başkanlarının Moskova’da katıldığı gayriresmi zirvede yaptığı açıklamada, BDT çerçevesinde iş birliğinin daha da derinleşmesinin, üye ülkelerin halklarının temel çıkarlarına yardımcı olduğunu belirtti.

BDT nezdinde sosyal, ekonomik kalkınma ve ulusal güvenliğe yönelik çalışmaların güçlendirileceğini ifade eden Putin, “BDT ülkeleri arasındaki bütünleşmenin teşvik edilmesine, ticaretin dolaşımındaki engellerin kaldırılmasına ve terörle mücadeleye yönelik 2017’de önemli çabalar sarf edildi.” dedi.

BDT ülkeleri arasındaki ticaret hacminde yaşanan artışa dikkati çeken Putin, 2017’nin ilk 10 ayındaki verilere göre söz konusu ülkeler arasındaki ticaretin bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artış gösterdiğini kaydetti.

Rus lider, BDT ülkelerinin terör ve uyuşturucu kaçakçılığı konularında iş birliğini giderek artırdıklarının altını çizdi.

Moskova, AA

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."