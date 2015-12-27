Belediye Asfalt Robotu Aldı

Malatya Belediyesi tarafından yeni bir asfalt yama robotu alındı.

Malatya Belediyesi tarafından KDV hariç 180 bin liraya alınan asfalt yama robotunun, özellikle kazılardan dolayı bozulan yolların yama asfalt seriminde kullanılacağı bildirildi.

Alınan asfalt yama robotu; 9 metreküp (13 ton) asfalt alma kapasitesine sahip bulunuyor. Yama asfalt işlerinde kullanılmakta olan araç; asfalt şantiyesinden aldığı asfalt malzemesini çalışma yapılacak yere kadar sıcak olarak götürmekte ve bu asfaltı sıcak olarak 10 saate kadar muhafaza edebilmekte.

Özellikle su, kanalizasyon ve benzeri alt yapı çalışmaları sırasında kazılan yollar ile küçük çaplı asfalt gerektiren yerlerde; sıcak asfalt kullanıldığı için artık daha kaliteli asfalt yama çalışmaları gerçekleştirilecek.